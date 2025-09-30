Gloria Zarza revalida su corona mundial en Nueva Delhi y da oro a México en para atletismo

ACCIÓN DORADA. Gloria Zarza: potencia, constancia y orgullo nacional.

La mexicana Gloria Zarza Guadarrama, medallista de oro en los Juegos Paralímpicos París 2024 y plata en Tokio 2020, volvió a brillar en el escenario internacional al conquistar el oro en el Campeonato Mundial de Para Atletismo Nueva Delhi 2025, en la prueba de impulso de bala F54, con un registro de 7.97 metros, su mejor marca de la temporada.

Con esta victoria, Zarza se convierte en bicampeona mundial, tras haber ganado también el título en Kobe 2024, y le da a México su segunda medalla dorada en esta justa, consolidando su posición como una de las máximas exponentes del para atletismo a nivel global.

SUPERACIÓN PERSONAL Y ENTREGA TOTAL

El triunfo de Gloria Zarza cobra aún más valor por las circunstancias que enfrentó en su preparación. Su entrenador, Iván Rodríguez Luna, destacó que la atleta compitió con una molestia en el brazo izquierdo, lo que limitó su rendimiento, pero no su determinación.

“Ha sido una preparación complicada por aspectos familiares, pero Gloria trabajó con disciplina. A pesar de la molestia, su brazo derecho respondió bien y logró la medalla. Estamos muy felices y agradecidos con todos los que nos han apoyado”, expresó Rodríguez Luna.

En el podio, Zarza compartió honores con la brasileña Elizabeth Rodrigues, quien obtuvo la plata con 7.78 metros, y la iraní Elham Salehi, que se llevó el bronce con 7.17 metros.

MÁS MEXICANOS BRILLAN EN NUEVA DELHI

Además del oro de Zarza, otros atletas mexicanos destacaron en sus respectivas pruebas:

Rodolfo Chessani García , campeón paralímpico en Tokio 2020, logró su pase a la final de los 400 metros T38 , con un tiempo de 52.17 segundos , su mejor marca del año.

, campeón paralímpico en Tokio 2020, logró su pase a la final de los , con un tiempo de , su mejor marca del año. En los 400 metros T52, Salvador Hernández Mondragón clasificó a la final tras cerrar tercero en su heat con 1:03.51 minutos, mientras que Leonardo Pérez Juárez avanzó al lograr el segundo lugar en su serie con 1:01.76 minutos. La final se disputará el miércoles 1 de octubre.

MÉXICO SUMA TRES MEDALLAS Y VA POR MÁS

Hasta el momento, México acumula tres preseas en el Campeonato Mundial de Para Atletismo:

Oro: Osiris Machado

Oro: Gloria Zarza Guadarrama

Bronce: Floralia Estrada

Las competencias en Nueva Delhi continuarán hasta el domingo 5 de octubre, y se espera que más atletas mexicanos logren clasificaciones y medallas en las próximas jornadas.