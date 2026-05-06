El Águila da paliza a Diablos Rojos para empatar la serie

A PUNTA DE BATAZOS. Los del puerto anotaron en seis de las nueve entradas y conectaron 25 hits en la casa de los rojos. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

El Águila de Veracruz no tuvo piedad de Diablos Rojos del México y consiguió una aplastante victoria de 18-4 para empatar la serie en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la capital mexicana, y de paso mostrar la fragilidad del bullpen escarlata.

Los del puerto anotaron en seis de las nueve entradas y conectaron 25 hits en la casa de los rojos, para alcanzar una marca de 9-8 en la campaña.

Tras perder el primero de la serie en extrainnings, Veracruz se enfocó en atacar desde la primera entrada y la carrera de la quiniela llegó con el primero en el orden, César Izturis, quien conectó sencillo por el izquierdo y fue remolcado por vuelacercas de Sebastián Elizaldi.

El ataque de El Águila continuó en la segunda entrada, con un doble de Andrés Álvarez, quien fue impulsado por sencillo de José Félix.Diablos apareció en la pizarra en el cierre de la segunda, con un jonrón solitario de Maikel Franco.

El abridor de Diablos, Luis Castillo, continuó en la loma en la tercera, sólo para recibir más castigo, pues los bates de Veracruz atacaron con cuatro carreras, anotadas por Daniel Montaño, Carlos Franco, Austin Shelton y Roberto Valenzuela, al ligar tres imparables, para el 7-1.

TOMARON ALTURAEl Águila continuó su vuelo en la quinta, con dos carreras más (Shelton y Jake Cave), aunque Diablos finalmente pudo tejer un ataque que le significó también dos rayas más en la pizarra, en el mismo cierre de la quinta, con Carlos Sepulveda y Robinson Canó entrando de ‘caballito’, ante el descontrol del relevo Leonel Becerra.

Sin embargo Veracruz se enfocó no sólo en vencer, sino en humillar a Diablos en su estadio, y en la apertura de la sexto tuvieron un rally de cuatro carreras, con Daniel Montaño, Carlos Franco, Shelton y Roberto Valenzuela, al ligar, de nueva cuenta, tres hits, para el 13-3.

Diablos logró su cuarta carrera en la octava entrada, gracias al jovencito Sebastián Enriquez, quien conectó su primer hit en la Liga Mexicana de Beisbol e impulsó a Juan Carlos Gamboa.

Ya en la novena, El Águila decidió que aún podía anotar más carreras y aprovechó el descontrol del lanzador Jordy Arias para descolgarse con cinco más (Izturis, Elizalde, Montaño, Franco y Shelton), producto de seis imparables ligados.

Con esta derrota, Diablos deja su marca en 11-6, y se mantiene en el liderato de la Zona Sur. Este jueves se llevará a cabo el tercero y definitivo de la serie, en el Harp Helú.