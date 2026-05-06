Toluca arrolla a LAFC y vuela a la final de la Concacaf con goleada histórica

Copa de Campeones Concacaf: Toluca - Los Angeles FC Nicolás Castro (c) de Toluca disputa el balón con Sergi Palencia (i) y Mathieu Choinière de Los Angeles FC este miércoles, en un partido de la semifinal de la Copa de Campeones Concacaf entre Toluca y Los Angeles FC en el estadio Nemesio Diez en Toluca (México). EFE/ Felipe Gutiérrez (Felipe Gutiérrez/EFE)

El Tolucaprotagonizó una noche memorable al golear 4-0 a Los Angeles FC y sellar su pase a la final de la Copa de Campeones de la Concacaf, donde enfrentará a Tigres UANL el próximo 30 de mayo.

El conjunto dirigido por los Diablos salió decidido a revertir el 2-1 adverso de la ida, dominando la posesión y generando peligro desde los primeros minutos. Sin embargo, la falta de contundencia le impidió reflejar su superioridad en el marcador durante el primer tiempo.

La primera gran jugada de peligro llegó al minuto 8, cuando el surcoreano Son Heung-Min habilitó al gabonés Denis Bouanga, cuyo disparo fue contenido por el guardameta Luis García. En el rebote, Timothy Tillman desperdició una opción clara con el arco abierto.

Lloris y los postes sostienen a LAFC… por un tiempo

En la recta final del primer tiempo, Toluca mantuvo el asedio sobre la portería defendida por el francés Hugo Lloris, quien fue figura momentánea para evitar la caída de su arco.

Marcel Ruiz y Nicolás Castro estrellaron el balón en el poste en jugadas consecutivas, mientras que el propio Castro se topó con una gran intervención del arquero galo. Por su parte, el portugués Paulinho también tuvo su oportunidad, pero su disparo se fue desviado.

A pesar del dominio territorial y de las ocasiones generadas, el marcador se mantuvo sin goles al descanso, dejando la eliminatoria todavía abierta.

Explosión ofensiva y sentencia en la segunda mitad

El complemento cambió radicalmente el rumbo del encuentro. Apenas al minuto 49, Helinho convirtió con precisión un penalti tras una falta de Ryan Hollingshead, empatando la serie 2-2 en el global y poniendo momentáneamente a Toluca en ventaja por el criterio de gol de visitante.

Con el control del partido, el equipo mexicano apostó al contragolpe y encontró rápidamente premio. Al minuto 58, Everardo López sacó un potente disparo de zurda desde fuera del área para colocar el 2-0 y ampliar la ventaja.

El panorama se complicó aún más para los angelinos cuando Ryan Porteous fue expulsado al minuto 86 por cortar una opción manifiesta de gol, dejando a su equipo con diez hombres.

Paulinho firma la goleada y el pase a la final

Con superioridad numérica y total dominio, Toluca no bajó el ritmo y terminó por sentenciar la eliminatoria con una actuación estelar de Paulinho.

El delantero portugués marcó el tercero al minuto 90+2, definiendo dentro del área, y apenas dos minutos después firmó su doblete con un potente disparo de zurda colocado al ángulo, sellando el 4-0 definitivo.

La goleada reflejó la contundencia y jerarquía del cuadro escarlata en la segunda mitad, en contraste con la resistencia inicial del LAFC.

Final mexicana en la Concacaf

Con este resultado, Toluca avanzó con autoridad a la final, donde se medirá al poderoso Tigres UANL en un duelo entre clubes mexicanos por la supremacía de la región.

El encuentro decisivo se disputará el 30 de mayo, con Toluca como anfitrión, en lo que promete ser un choque de alto voltaje entre dos de los equipos más sólidos del continente.

Los Diablos Rojos llegan encendidos, con una ofensiva letal y el impulso de una remontada que ya forma parte de su historia reciente.