México vs España Sub-20: horario, dónde ver EN VIVO y alineaciones del Mundial 2025

Previa del partido México vs España Especial

¡Hay partidooo! Este miércoles dos selecciones con historia y dos planteles que llegan con cuentas por resolver. México y España se miden en la segunda fecha del Grupo C del Mundial Sub-20 2025 en Santiago: un duelo que promete intensidad, tensión y, sobre todo, fútbol ofensivo.

Por ello, aquí te dejamos todo lo que necesitas saber para ver el partido, cómo llega cada equipo tras su primer duelo del torneo y las alineaciones probables.

¿Dónde y a qué hora es el parido Mexico vs España?

El partido se jugará el miércoles 1 de octubre de 2025 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos (Santiago, Chile). El kick-off está programado para las 17:00 hora local de Santiago (Chile) y a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.

¿En qué canal ver el partido México España?

La transmisión en México podrá seguirse por TUDN, Canal 9 (transmisión abierta) y ViX Premium; además, FIFA+ ofrece señal internacional del torneo.

Cómo llega México tras su último partido

La selección mexicana sub-20 arrancó su participación con un empate 2-2 ante Brasil, un resultado que dejó sensaciones mayormente positivas: el Tri mostró carácter para sobreponerse a desventajas y obtener un punto frente a uno de los favoritos del torneo.

El empate vino tras un partido con altibajos: momentos de buen control del mediocampo y señales claras de que la armadura defensiva debe pulirse para evitar errores que equipos top capitalizan. Destacaron las apariciones ofensivas (Alexei Domínguez y Diego Ochoa, entre los anotadores) y la solidez de piezas creativas en el medio; la lectura del cuerpo técnico será afinar la defensa sin perder agresividad ofensiva.

Con un punto en la tabla, México llega motivado y con margen para afrontar a España con un enfoque pragmático: dominar el medio y aprovechar balones aéreos y soluciones a pelota parada.

Alineaciones probables

México

En la portería estará Emmanuel Ochoa. Los posibles defensas son Everardo López; César Bustos; Diego Ochoa; Rodrigo (Pachuca) / lateral izquierdo según rotación.

En la parte media, Obed Vargas; Élias Montiel; Gilberto Mora (o Diego Sánchez). Finalmente, como delanteros podrían estar Alexei Domínguez; Diego Ochoa (participó en las anotaciones) / delantero referencia.(Esta base replica el once que jugó ante Brasil con variantes ofensivas según ajuste).

#Sub20 | ⚽️ 𝐀 𝐔 𝐑 𝐀 ⚽️



El brillo y la energía que nuestros seleccionados emanan en el Mundial. ✨🔥#ProyectoSelecciones 🇲🇽 pic.twitter.com/YWA8zkPjA4 — Selecciones Nacionales Menores (@miseleccionsubs) October 1, 2025

España

En la portería Fran González. Como defensas, Cristian David; Pau Navarro; Andrés Cuenca; Julio Díaz. En el Mediocampo: Peio Canales; Rodrigo Mendoza (doble contención o con uno de ellos liberado). La parte ofensiva estaría a cargo de Iker Bravo / Joel Roca; Rayane; Mella (o Virgili como revulsivo).(España podría apostar por movilidad en la segunda línea para generar más opciones tras el 0-2 ante Marruecos).