Santiago De la Fuente comparte el séptimo sitio en el Abierto de Taiwán

Taiwán Open. El mexicano Santiago de la Fuente se mete al Top 10 en torneo del Asian Tour. (Foto especia)

Santiago De la Fuente firmó su mejor tarjeta (67 golpes) luego de tres recorridos en el Abierto de Taiwán y se metió entre los siete mejores de la clasificación. El golfista mexicano se acercó a cuatro golpes de distancia de un par de líderes, el filipino Lloyd Jefferson y el sudafricano Ian Snyman.

De la Fuente que ha venido de menos a más en este torneo que se juega en el Club de Golf de Taifong, inició el jueves con ronda de 71, luego sumó otra de 70 y este sábado firmó un 67 para un acumulado de 208 golpes (-8).

En su recorrido el jugador de Ocotlán, Jalisco, firmó siete birdies por dos bogeys, Santiago tuvo la fortuna de cerrar la jornada con birdies en los hoyos 17 y 18.

El mexicano que por primera vez en la temporada logra llegar al fin de semana está a cuatro impactos de distancia de Lloyd Jefferson, quien con ronda de 67 y de Ian Snyman de 69, ambos comparten el liderado con suma de -12 impactos.

De la Fuente comparte el séptimo sitio con el sudcoreano Lee Chieh-po y el tailandés Ekpharit Wu.

En el tercer sitio se localiza el estadounidense Chase Koepka, hermano de Brooks, con -11. Luego hay un grupo de tres jugadores con -9 como, entre ellos el estadounidense Shotaro Ban.

Roberto Lebrija, el mexicano que el viernes rozaba el Top 10, firmó ronda de 71 golpes y con suma de -6 golpes iguala en la posición 16.

En cuanto al sudafricano Ian Snyman se ha dado otra gran oportunidad para conseguir su primer título en el Circuito Asiático.

El tailandés Tawit Polthai, líder tras las dos primeras rondas, terminó con una tarjeta de 77 golpes y cayó al décimo puesto, a cinco golpes de los líderes.