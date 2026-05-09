Thomas Silva gana la Etapa 2 del Giro de Italia y hace historia para Uruguay

La emoción de la victoria. Thomas Silva se convirtió en el primer ciclista de Uruguay en ganar una etapa del tradicional Giro de Italia. (EFE)

La segunda etapa del Giro de Italia 2026 dejó una jornada histórica para el ciclismo latinoamericano. Thomas Silva se convirtió en el primer ciclista uruguayo en ganar una etapa del tradicional Giro.

El uruguayo de 24 años, que compite en el equipo XDS Astana, se quedó con la segunda etapa que se corrió este sábado entre Burgas y Veliko Tarnovo (Bulgaria), trayecto de 221 kilómetros, con un tiempo de 5:39:25.

Florian Stork (Tudor) llegó segundo y Giulio Ciccone (Lidl-Trek) se quedó con el tercer puesto.

Resultado histórico para Uruguay

Este resultado dejó a Silva como líder de la clasificación general con un tiempo de 9h00’23”, tras una jornada marcada por la lluvia, las caídas y los ataques.

Silva superó en el cierre al alemán Florian Stork y al italiano Giulio Ciccone, firmando así el triunfo más importante de su carrera profesional y entregándole a Uruguay un resultado histórico en una de las grandes vueltas del calendario mundial.

Egan Bernal, tercero en la general

La jornada también dejó protagonismo colombiano gracias a Egan Bernal. El corredor de Netcompany INEOS aprovechó el paso por el Red Bull KM para sumar seis segundos de bonificación y escalar hasta la tercera posición de la clasificación general.

Bernal terminó la etapa dentro del grupo principal y quedó a solo cuatro segundos del liderato de Thomas Silva.

Tras la segunda etapa, la clasificación general quedó liderada por Silva, seguido por Florian Stork a cuatro segundos y Egan Bernal en la tercera posición con el mismo tiempo del alemán. Thymen Arensman aparece cuarto a seis segundos y Giulio Ciccone completa el top-5.

Jornada caótica por el clima

Sin embargo, no todo fueron buenas noticias para los colombianos. A 22 kilómetros de la meta se presentó una fuerte caída en el pelotón que involucró a varios corredores importantes, entre ellos Santiago Buitrago. El pedalista del Bahrain Victorious terminó afectado tras el golpe contra el guardarraíl en un accidente que obligó incluso a neutralizar momentáneamente la carrera.

El incidente también involucró a corredores como Adam Yates, Derek Gee, António Morgado y Corbin Strong, en una jornada caótica marcada por la tensión de los repechos finales y las condiciones climáticas sobre las carreteras búlgaras.

Ahora, el Giro Italia continuará con Thomas Silva defendiendo la Maglia Rosa y con Egan Bernal instalado desde muy temprano entre los hombres fuertes de la clasificación general.