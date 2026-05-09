Este sábado 9 de mayo conoceremos a los primeros invitados a las semifinales de la Liga MX. El formato de competencia marca que el mejor clasificado enfrentará al último de la tabla, mientras que quienes queden en medio se disputarán su boleto a la siguiente ronda. En este momento, Pumas, líder general de la competencia, tiene un marcador favorable, pero un gol podría cambiar por completo el panorama.

Semifinales de la Liga MX al Momento | Clausura 2026

Semifinales Liga MX al momento Con los resultados actuales, estos serían los enfrentamientos en la antesala de la gran final del Clausura 2026 en el futbol mexicano.

Pumas(1) vs (7) Tigres

Universidad Nacional dejó ir una ventaja de dos goles que tenía en la cancha del Estadio Banorte. Dos penales en el segundo tiempo extinguieron el marcador favorable para los universitarios. Sin embargo, el empate global todavía es positivo para los auriazules, quienes estarían avanzando sobre América si las cosas se quedan así debido a la mejor posición obtenida en la clasificación general. Por su parte, los Tigres aprovecharon las ausencias del Guadalajara y la localía para poder hacerse de la ventaja parcial. Los dirigidos por Guido Pizarro les basta con no perder con dos goles o más para seguir en la carrera por el título.

Cruz Azul (3) vs (4) Pachuca

Los dos equipos que lograron obtener ventajas como visitantes se podrían estar enfrentando en la siguiente fase. ‘La Máquina’ lleva dos victorias consecutivas desde que Joel Huiqui tomó la dirección técnica del equipo y ahora sólo tienen que mantener la ventaja para poder avanzar a la siguiente ronda. Deforma similar, los Tuzos tuvieron una victoria en la cancha del Nemesio Diez y están a noventa minutos de eliminar a los vigentes bicampeones del futbol mexicano.