México femenil empata al sitio 20 en el World Amateur Team Championships

Alexis sonríe tras su tercera ronda. Alexis Lamadrid es la mejor del equipo mexicano y está en el sitio 28 en la competencia individual. (FMG)

La Selección Mexicana Femenil de Golf se encuentra empatada al sitio 20, cuando resta una ronda por jugarse en el World Amateur Team Championships (WATC) 2025 que se desarrolla en el Tanah Merah Country Club de Singapur.

El equipo tricolor lleva un score acumulado de 435 golpes (+3) y comparte el sitio 20 con sus similares de Nueva Zelanda y Alemania.

En el liderato se encuentra Corea del Sur con 416 (-16), le sigue Estados Unidos con 419 (-13), China y España empatadas al tercer sitio con 420 (-12).

A manera individual, Alexis Lamadrid se posiciona como la mejor mexicana y comparte el T28 con una suma de 215 (-1), María José Barragán se ubica T62 con 223 (+7) y Alexa Saldaña se posiciona en el lugar 88 con 232 (+16).

La ronda final se desarrolla este sábado y el equipo tricolor buscará remontar algunas posiciones en el tablero general.