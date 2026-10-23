Necaxa vs Juárez: horario, canal, cómo y dónde ver el partido de la Liga MX en vivo

Necaxa vs Juárez Jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX (Crónica Digital)

Necaxa y FC Juárez abren este viernes la jornada 14 del torneo Apertura 2026 de la Liga MX. A continuación, te presentamos todos los detalles el partido de hoy: horario y dónde ver el juego.

El partido de hoy enfrenta a los dos sotaneros de la tabla general. Ambos equipos necesitan el triunfo, necesidad que perfila un encuentro interesante en esta fecha de la primera división del futbol mexicano.

Previa y pronóstico Necaxa vs. Juárez, partido de la jornada 13 de la Liga MX

Aunque los Rayos cuentan con la ventaja de jugar en casa, su desempeño reciente genera dudas sobre su capacidad para controlar un partido en el que necesitan recuperar confianza y eficacia.

El equipo dirigido por Juan Reynoso ocupa la posición 17 con nueve puntos y atraviesa una racha de cuatro derrotas consecutivas. La caída por 1-0 frente a Chivas confirmó las dificultades que ha tenido para convertir sus actuaciones en resultados favorables.

Los Bravos llegan con un panorama todavía más complicado en la clasificación. Sus cuatro unidades los mantienen en el último lugar, mientras que la derrota por 1-0 ante Atlante agravó su situación.

El historial reciente ofrece un argumento favorable a los hidrocálidos. En sus últimos 14 enfrentamientos registrados, Necaxa consiguió cinco triunfos, empató seis veces y perdió en tres ocasiones.

En cuanto al pronóstico, Necaxa sale como favorito y se perfila para retomar la senda del triunfo.

¿A qué hora juegan Necaxa vs. Juárez hoy?

Necaxa y FC Juárez se enfrentarán este viernes 23 de octubre de 2026 a las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo, ¿en qué canal pasan el partido Necaxa vs. Juárez?

Los aficionados que buscan dónde ver Necaxa vs. Juárez en vivo en México podrán seguir el encuentro por FOX One

Alineaciones probables Necaxa vs. Juárez

Necaxa: Javier Orantes; Emilio Martínez, Kaiky Naves, Agustín Oliveros, Diego Ochoa; Miguel Rodríguez, Danny Leyva, Javier Ruiz, Lorenzo Faravelli; Mauro Zaleta y Juan Valencia.

FC Juárez: Sebastián Jurado; Leonardo Rodríguez, Jesús Murillo, Daniel Piña, Gilberto Sepúlveda; Rodrigo Dourado, Ricardinho, Denzell García, Madson, Óscar Estupiñán; Guilherme Castilho.