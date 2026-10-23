Emanuel ‘Vaquero’ Navarrete vs. O’Shaquie Foster: horario, pronóstico y dónde ver la pelea

Emanuel Navarrete vs. O'Shaquie Foster. La pelea se llevará a cabo este sábado 24 de octubre en una pelea de unificación de los títulos superpluma del CMB, OMB y FIB. (@shockfoster/Instagram)

El boxeador mexicano Emanuel “Vaquero” Navarrete buscará dar un paso más hacia el campeonato indiscutido de peso superpluma cuando enfrente al estadounidense O’Shaquie Foster, este sábado 24 de octubre, en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas, donde estarán en disputa tres de los cuatro principales cinturones mundiales de las 130 libras.

¿Cuándo y a qué hora es la pelea de Vaquero Navarrete vs. O’Shaquie Foster?

El originario del Estado de México llegará con los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), mientras que Foster pondrá en juego el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La pelea representa uno de los mayores desafíos para ambos pugilistas, debido a sus diferencias de estilo y a la posibilidad de colocarse a un cinturón de dominar completamente la división.

El combate se celebrará el sábado 24 de octubre de 2026, en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas. De acuerdo con la promotora Top Rank, la transmisión de la cartelera principal comenzará a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, aunque el enfrentamiento entre Navarrete y Foster tendrá lugar después de las peleas preliminares y los combates de respaldo. Se estima que los protagonistas suban al cuadrilátero entre las 21:00 y las 22:00 horas.

Pelea: Emanuel “Vaquero” Navarrete vs. O’Shaquie Foster.

Emanuel “Vaquero” Navarrete vs. O’Shaquie Foster. Fecha: sábado 24 de octubre de 2026.

sábado 24 de octubre de 2026. Sede: Frost Bank Center, San Antonio, Texas.

Frost Bank Center, San Antonio, Texas. Categoría: peso superpluma (130 libras).

peso superpluma (130 libras). Campeonatos en disputa: CMB, OMB y FIB.

CMB, OMB y FIB. Inicio de la cartelera principal: 18:00 horas, tiempo del centro de México.

18:00 horas, tiempo del centro de México. Transmisión en streaming : DAZN y Disney+.

DAZN y Disney+. Transmisión en TV de paga : ESPN.

: ESPN. Transmisión por TV abierta: Azteca 7 en diferido a las 23:00 horas.

Pronóstico de Emanuel Vaquero Navarrete vs. O’Shaquie Foster: ¿Quién ganará?

Emanuel Navarrete llegará al enfrentamiento con un récord profesional de 40 victorias, dos derrotas y un empate, incluyendo 33 nocauts, una estadística que refleja su capacidad para terminar combates antes del límite. El mexicano destaca por su agresividad, resistencia y volumen de golpes, además de un estilo poco convencional que le permite atacar desde distintos ángulos. Su más reciente victoria importante fue frente a Eduardo “Sugar” Núñez, a quien derrotó por nocaut técnico para conquistar el campeonato de la FIB.

Por su parte, O’Shaquie Foster cuenta con 25 triunfos, tres derrotas y 12 nocauts. El estadounidense destaca por su defensa, velocidad de desplazamiento y capacidad para contragolpear, características que podrían representar una complicación para Navarrete, especialmente si consigue mantenerlo a distancia durante los primeros asaltos. Foster también cuenta con antecedentes favorables frente a boxeadores mexicanos, como Rey Vargas y Eduardo “Rocky” Hernández.

Aunque Foster parte como ligero favorito en algunas cuotas de apuestas, la presión constante y el mayor poder de golpeo del Vaquero podrían equilibrar el combate. La principal oportunidad del mexicano estará en imponer su ritmo desde los primeros episodios y evitar que el estadounidense controle la distancia. Se anticipa una pelea cerrada de 12 asaltos, con un pronóstico de victoria de Emanuel Navarrete por decisión ajustada, aunque un triunfo de Foster por la misma vía tampoco sería sorpresivo.

Cartelera de Vaquero Navarrete vs. O’Shaquie Foster: ¿Quiénes pelean?

Además del combate de unificación entre Navarrete y Foster, Top Rank confirmó una cartelera principal con cuatro enfrentamientos, entre ellos el regreso de Frank Martin y la participación del invicto mexicano Albert González, quien enfrentará al estadounidense Edward Vazquez.

Emanuel Navarrete vs. O’Shaquie Foster : campeonato mundial unificado superpluma (OMB, FIB y CMB), 12 asaltos.

: campeonato mundial unificado superpluma (OMB, FIB y CMB), 12 asaltos. Albert González vs. Edward Vazquez: peso pluma, 10 asaltos.

peso pluma, 10 asaltos. Frank Martin vs. Tarik Zaina : peso superligero, 10 asaltos.

: peso superligero, 10 asaltos. Steven Navarro vs. Emanuel Moreno: peso gallo, 10 asaltos.

La última prueba antes del enfrentamiento se realizó este viernes 23 de octubre, cuando ambos campeones superaron el pesaje oficial. Navarrete registró 130 libras exactas, mientras que Foster marcó 129.8 libras, por lo que cumplieron con el límite de la categoría y quedaron habilitados para disputar los tres campeonatos mundiales.

El ganador de esta pelea quedará a un solo cinturón de proclamarse campeón indiscutido de peso superpluma, pues el título restante, correspondiente a la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), se encuentra en manos del irlandés Anthony Cacace.