Atlante vs Atlético San Luis: horario, canal, cómo y dónde ver la Liga MX en vivo (Galo Cañas Rodríguez/Graciela López Herrera)

Para cerrar el primer día de la Jornada 14 de la Liga MX Apertura 2026-27 los Potosino llegaron a Ciudad de México para enfrentar a los Potros de Hierro este viernes 23 de octubre. Ambos equipos buscarán sumar puntos para alcanzar la siguiente fase del torneo.

Hasta el momento, Atlante ya cumplió con sus Minutos Menores, mientras que al Atlético San Luis aún le faltan 109 minutos. Esto tiene como objetivo dar oportunidad de juego a futbolistas jóvenes formados en México en la fase regular del torneo.

Horarios y dónde ver el partido de la Jornada 14

Atlante vs. Atlético de San Luis se jugará este viernes 23 de octubre en el Estadio Banorte en punto de las 21:00 horas. Estará disponible en los siguientes formatos:

Televisión por cables: ESPN .

. Plataforma de streaming: Disney+.

Esta última cuenta con 3 tipos de membresías con diferentes precios y beneficios:

Estándar con anuncios . $110 pesos al mes con video en Full HD y hasta 2 dispositivos en simultáneo.

. $110 pesos al mes con video en Full HD y hasta 2 dispositivos en simultáneo. Estándar . $159.99 pesos al mes con video Full HD, audio estéreo y hasta 10 dispositivos conectados.

. $159.99 pesos al mes con video Full HD, audio estéreo y hasta 10 dispositivos conectados. Premium. $169.49 pesos al mes o $2,839 pesos en la suscripción anual con video 4K, sonido Dolby Atmos y hasta dispositivos en simultáneo.

¿Cómo llegan ambos equipos al encuentro?

Atlante llega después de una derrota ante Xolos de Tijuana, se ubica en la posición 15 del tablero con 3 partidos ganados, 5 empates y 2 perdidos que le otorga 14 puntos totales. Luis Calzadilla, mediocampista mexicano, encabeza su estadística de goleo de la temporada con 3 goles y 1 asistencia en 12 partidos como titular.

En la jornada anterior, Atlético de San Luis venció a Querétaro con un marcador 1-0. Se encuentra en la posición número 12 en la Liga MX con 4 victorias, 4 empates y 5 derrotas con 16 puntos totales. El mediocampista español, Rafa Llorente, es el máximo goleador del equipo con 4 anotaciones y 1 asistencia en 13 encuentros jugados.

Próximos partidos de ambos equipos

Después de este partido, para los dos equipo solo quedarán 3 partidos pendientes en el Torneo Apertura 2026-27.

Los siguientes partido del Atlante son:

Jornada 15 con Chivas.

Jornada 16 con Santos.

Jornada 17 con Xolos.

Mientras que San Luis enfrentará a:

Atlas en Jornada 15.

Juárez en Jornada 16.

Puebla en Jornada 17.

Hasta esta jornada, Atlante y San Luis se encuentran fuera de la Liguilla de la Liga MX.