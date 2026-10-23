Finales de la Kings y Queens Cup México: horario y dónde ver la transmisión en vivo (Especial)

Este fin de semana se llevará a cabo las finales de la Kings y Queen Cup en la Ciudad de México en los encuentros varonil de Atlético Parcero FC vs Los Chamos FC y femenil de Peluche Caligari vs Club América.

Aquí te presentamos los detalles del evento futbolístico.

Horario y dónde ver la Kings y Queens Cup

Las finales se jugarán en El Domo Openbank en Ciudad de México, el horario para el evento será el siguiente:

14:00 horas pre-show.

15:00 horas The Ascent por Adidas.

por Adidas. 16:00 horas Final Queens Cup México .

. 17:00 horas Final Kings Cup Openbank México.

Actualmente los boletos para las finales se encuentras agotados, no obstante, tendrá una transmisión en vivo mediante sus plataformas oficiales de YouTube, Twitch, Kick y Tik Tok.

¿Quiénes jugarán las finales de la Kings y Queens Cup?

La final de la Queens Cup la jugarán los equipos de Peluche Caligari y Club América. En semifinales, Peluche Caligari derrotó al KRÜ FC con un marcador 9 a 2; Club América venció a las Galácticas del Caribe 3 -2.

Mientras que la fina de Kings Cup lo jugará el Atlético Parcero FC y Los Chamos FC. En semifinales, Parceros y KRÜ FC terminaron en tiempo regular con un marcador 4 -4 y se decidió en penales donde el Atlético resultó vencedor 2 a 0; Los Chamos ganaron en tiempo regular a Raniza FC 6 a 2.

¿Qué es y quién organiza la Kings y Queens Cup?

Ambos son torneo deportivos femeninos y masculinos de futbol 7 que se realizan en temporada regular de sus respectivas ligas, este tiene un estilo directo de eliminación en cada ronda de los 8 equipos participantes (cuartos, semis, y final).

Tiene algunas reglas especiales como cambios ilimitados por partido, desempate por penaltis, gol doble al final del partido y el uso de cartas sorpresas. En cada edición se enfrentan equipos de distintas conferencias o regiones.

Estos eventos están organizados por la Kings y Queens League, empresa y competición del exjugador español Gerard Piqué junto con el creador de contenido Ibai Llanos.