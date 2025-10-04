México femenil termina su participación en el World Amateur Team Championships

World Amateur Team Championships. Las golfistas mexicanas terminaron en el Top 20 en el evento celebrado en Singapur. (FMG)

La Selección Mexicana Femenil de Golf finalizó en el sitio 18 su participación en el World Amateur Team Championships (WATC) 2025 en el Tanah Merah Country Club de Singapur.

Con un acumulado de 579 golpes (+3) el equipo mexicano integrado por Alexis Lamadrid, Alexis Saldaña y María José Barragán, terminó en el Top 20 de la competencia.

La victoria fue para el equipo de Estados Unidos tras un acumulado de 558 (-18), el podio lo completaron Corea del Sur y España, empatados en el segundo sitio.

En la competencia individual, Alexis Lamadrid destacó como la mejor mexicana en la posición T26 con un acumulado de 286 (-2), María José Barragán se ubicó T54 con 296 (+8) y Alexa Saldaña finalizó T86 con 309 (+21).

La china Ying Xu se quedó con los honores tras finalizar la competencia individual con 279 impactos (-13). Mientras que la filipina Rianne Mikhaela Malixi, la española Paula Martín Sampedro y la surcoreana Soomin Oh empataron en la segunda posición con 279 (-9).

El WATC continuará su actividad en la misma sede con la competencia varonil del 8 al 11 de octubre. México buscará la victoria en el Eisenhower Trophy.