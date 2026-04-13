Cinco candidatos… ¿o seis?

SE ACERCA LA LIGUILLA. Sigo colocando a Cruz Azul y Toluca como los principales favoritos al título. (Felipe Gutiérrez/EFE)

Cinco equipos se han separado claramente del resto en la tabla del Clausura 2026 y parten como los principales aspirantes al título. Sin embargo, un viejo conocido comienza a despertar y recuerda que, en esta liga, nunca hay que descartar a los de siempre.

Los cinco que mandan en la tabla

Guadalajara, Cruz Azul, Toluca, Pachuca y Pumas se han despegado del pelotón y todo indica que entre ellos se definirá la pelea por el campeonato. A falta de tres jornadas para que concluya la fase regular, estos cinco clubes lucharán por terminar entre los primeros cuatro lugares, posiciones que otorgan localía en el partido de vuelta y ventaja en el marcador global en caso de empate.

Son, sin discusión, los equipos que mejor fútbol han mostrado a lo largo del torneo. Uno de ellos será campeón, aunque el camino hacia el título estará condicionado por un factor clave: las ausencias provocadas por las convocatorias a selección, un detalle que no afectará por igual a todos.

El peso de los seleccionados en la liguilla

Este punto ya se ha mencionado, pero vale la pena subrayarlo. Chivas será el club más perjudicado por la ausencia de jugadores, seguido por Toluca y Cruz Azul, que también perderán piezas importantes. En contraste, Pachuca y Pumas salen claramente favorecidos, ya que tendrán muy pocas o ninguna baja en el momento más importante del torneo.

No es casualidad que Tuzos y universitarios se hayan metido de lleno en la conversación. Más allá del tema de las ausencias, ambos equipos están cerrando el torneo de manera convincente, generando entusiasmo e ilusión entre sus aficiones.

Un duelo directo que puede marcar la liguilla

Pachuca y Pumas se enfrentarán en la última jornada del torneo, en un partido que probablemente definirá la localía en el duelo de vuelta de una muy posible serie de liguilla entre ambos. Un ingrediente extra que añade tensión y atractivo al cierre del calendario.

Tanto Esteban Solari como Efraín Juárez han realizado un trabajo notable desde el banquillo. Con planteles bien equilibrados y dinámicas ascendentes, sus equipos pueden poner en aprietos a cualquiera en la fase final.

Favoritos claros y dudas en Guadalajara

Aun así, sigo colocando a Cruz Azul y Toluca como los principales favoritos al título. En el caso de Chivas, las dudas son evidentes: incluso con plantel completo han sufrido ante los equipos de la parte alta de la tabla y han dejado puntos importantes en el camino.

Resulta difícil creer que, sin tres o hasta cuatro titulares, el panorama pueda mejorar. Las ausencias serán demasiado pesadas y, desde mi punto de vista, Guadalajara lo tendrá muy cuesta arriba en la liguilla.

El sexto en discordia: Tigres

El “tapado”, para mí, es Tigres. No es ninguna sorpresa hablar de la calidad y experiencia de su plantel, elementos que siempre juegan a su favor en instancias definitivas. Su Clausura 2026 no ha sido brillante, en gran parte por el bajo nivel mostrado por sus extranjeros, especialmente Juan Brunetta, Ángel Correa y Nicolás Aguirre, lejos de lo visto en torneos anteriores.

Sin embargo, en la jornada más reciente, donde golearon al líder, dejaron claro que todavía están a tiempo de reaccionar. Tigres es un equipo que nunca, nunca se debe descartar. Para mí, llegarán al menos a semifinales, con un detalle no menor: Nahuel Guzmán en la portería siempre es un factor determinante.

América, al borde del abismo

Sobre América, insisto: pueden quedarse fuera de la liguilla. Su calendario es sumamente complicado. En la próxima jornada enfrentan a Toluca y atención, porque podrían amanecer fuera de los ocho primeros cuando resten únicamente dos fechas por disputar.

Después visitarán a León y cerrarán el torneo frente a Atlas. Si logran clasificarse, será más por chispazos individuales que por funcionamiento colectivo, ya que como equipo no han logrado lucir en todo el torneo.

Un cierre de torneo que promete

El Clausura 2026 promete un cierre espectacular, con batallas intensas tanto en la parte alta de la tabla como en la lucha por los últimos boletos a la liguilla. La mesa está puesta: favoritos claros, tapados peligrosos y gigantes que caminan sobre la cornisa.

El desenlace está muy cerca… y nadie quiere quedarse fuera.