LIV Golf ya está en la CDMX y promete mucha emoción en el Club de Golf Chapultepec

LIV Golf México City. Abraham Ancer vuelve esta semana al Club de Golf Chapultepec. (Foto especia)

La caravana LIV Golf ya está en la Ciudad de México para su sexto torneo de la temporada que tendrá como escenario por segunda vez consecutiva el Club de Golf Chapultepec, ahora será del 16 al 19 de abril con el evento LIV Golf México City, que promete más y grandes emociones durante los cuatro días de competencia.

Torque GC, el anfitrión

Por México se verá de nuevo en acción al tamaulipeco Abraham Ancer y el tapatío Carlos Ortiz, integrantes del equipo Torque GC que capitanea el chileno Joaquín Niemann y del que también es parte el colombiano Sebastián Muñoz. El equipo Torque GC fungirá como equipo anfitrión representando al golf latinoamericano.

Tras su paso por Riyadh, Adelaide, Hong Kong, Singapur y Sudáfrica, LIV Golf hace su primera parada de la temporada en el continente americano, en uno de los clubes más emblemáticos de la capital del país, el Club de Golf Chapultepec, localizado en Naucalpan de Juárez, a 2,388 metros de altitud sobre el nivel del mar, en su punto más alto.

De los 57 jugadores que integran la temporada LIV Golf 2026 (incluye 13 equipos de cuatro jugadores y cinco comodines), 10 de ellos llegan a la CDMX procedentes del Masters de Augusta, el primer Major del curso, en el que solo cinco alcanzaron a jugar todo el fin de semana: Tyrrell Hatton (ENG), Dustin Johnson (USA), Jon Rahm (ESP), Sergio García (ESP) y Charl Schwartzel (ZAF).

¿Cómo les fue en el Masters?

Llega encendido a LIV Golf México City. El inglés Tyrrell Hatton terminó a dos golpes del campeón del Masters Rory McIlroy. (CHRIS TORRES/EFE)

El inglés Tyrrell Hatton terminó empatado al tercer sitio en el Masters, luego de un score final de 278 golpes (-10) a sólo dos del bicampeón Rory McIlroy y a uno de Scottie Scheffler. Hatton dio dura batalla, sobre todo en la ronda del domingo, a los números dos y uno del mundo en el golf.

Hatton es integrante del equipo Legión XIII, cuyo capitán Jon Rahm no la pasó nada bien en el Master de Augusta, donde inició con un 78, lejos de toda posibilidad en un campo tan exigente, y aunque intentó reponerse con rondas de 70, 73 y 68 para suma de 289 (+1), solo le alcanzó para un empate al T38.

Dustin Johnson terminó en el T33 con 288 golpes (par de campo) y el sudafricano Charl Schwartzel fue el último de los 54 jugadores que libraron el corte, sumó 300 golpes (+12). El mexicano Carlos Ortiz no libró su segundo corte en este torneo grande.

De nuevo al ambiente LIV

En su andar por Augusta. Los españoles Jon Rahm (i) y Sergio García serán algunos de los jugadores LIV a seguir en el LIV Golf México City. (EFE)

Jon Rahm, quien tiene muchos fans en México, buscará olvidar el mal fin de semana que vivió en Augusta National, y en un ambiente diferente intentará seguir demostrando por qué es el mejor jugador de LIV Golf League.

El jugador de Barrika llega al club de Golf Chapultepec como líder de la gira con un triunfo en LIV Golf Hong Kong, tres segundos puestos en Riyadh, Adelaide y Sudáfrica, y un quinto puesto en Singapur.

Bryson DeChambeau, (capitán del equipo Crushers GC), quien se quedó a un golpe de librar el corte en el Masters, sin duda llega a la CDMX con el orgullo herido.

DeChambeau, por el tercer triunfo seguido

A reponerse del trago amargo. Bryson DeChambeau no pasó el corte en el Masters, pero en la CDMX buscará su tercera victoria seguida en LIV Golf. (Foto especial)

Al estadounidense le ha ido de maravilla en la actual temporada LIV, viene enrachado con victorias en las dos últimas paradas en Singapur y Sudáfrica, que sumado a un tercer sitio en Adelaide, lo tienen como el segundo mejor competidor del actual curso.

Entre la experiencia de Rahm y DeChambeau, surge Elvis Smylie, el joven australiano de 23 años debutante en la temporada LIV, se presenta como el tercer mejor jugador de la gira, tras debutar con victoria en Riyadh. El integrante del equipo Ripper GC suma dos Top 10 en la temporada y su equipo es el actual líder de la gira.

Abraham Ancer llega como Top 10

Abraham Ancer es el mexicano mejor clasificado de la temporada LIV en el lugar nueve. El tamaulipeco empató al cuarto sitio en Riyadh y subió al podio de tercer lugar en Sudáfrica. En sus participaciones en el Club de Golf Chapultepec, la altitud sobre el nivel del mar a más de 2,000 metros no le favorece. Esta vez espera que la historia sea diferente.

Carlos Ortiz llega como el decimoquinto clasificado de la temporada LIV, tras un sexto sitio en Hong Kong y un octavo en Sudáfrica. El no haber librado el corte en el Masters le traerá motivado para sacudirse de un mal fin de semana, jugará ante un público que le aprecia y que en cada recorrido le impulsará a dar lo mejor.

Equipo Torque GC. Joaquín Niemann (i), Carlos Ortiz, Abraham Ancer y Sebastián Muñoz serán anfitriones de LIV Golf México City. (Foto especial)

Joaco Niemann, el campeón defensor

Identificado con el público mexicano ya está Joaquín Niemann, el chileno que fue campeón en LIV Golf México City 2025 y quien esta vez apenas ha alcanzado un cuarto sitio en la parada de Singapur, buscará revalidar su título individual y buscar también un sitio en el podio para el equipo Torque G C, junto a los mexicanos Ancer, Ortiz y el colombiano Sebastián Muñoz.

Será una semana con muchas historias que contar, un gran ambiente para disfrutar y emocionantes rondas de golf por jugar en el Club de Golf Chapultepec.