Lucha Libre AAA: ¿Cuándo será el combate máscara vs máscara de El Grande Americano?

El Grande Americano Este fin de semana El Grande Americano lanzó el reto oficial a El Chaparro para definir quién se quedará con la máscara de una vez por todas.

Una de las rivalidades más emocionantes de este año en la lucha libre sigue escribiendo su historia con el reto que lanzó El Grande Americano a “El Original” Grande Americano de lo que toda la afición lleva esperando ver desde el Royal Rumble, un combate de máscara vs máscara en una fecha que todavía no se ha confirmado oficialmente para que sólo uno de los dos se quede con la identidad.

El Grande Americano vs El Original Grande Americano ¿Cuándo se jugarán la máscara?

El pasado 31 de enero, El Grande Americano y “El Original” Grande Americano se vieron en el ring por primera vez durante el evento de Royal Rumble 2026 que se realizó en Arabia Saudita. Desde ese momento, la rivalidad se ha presentado tanto en eventos de WWE Raw como en AAA con ambos alegando ser el auténtico luchador mexicano nacido en el Golfo de América.

Hace algunas semanas, medios especializados informaron que la WWE descartó que el enfrentamiento definitivo entre estas dos versiones del personaje se realizara en Wrestlemania 42 como algunos fans estaban esperando. “La Vitrina de los Inmortales” se realizará este próximo sábado 18 y domingo 19 de abril en la ciudad de Las Vegas, pero ni El Grande ni El Original estarán siendo parte de la función.

Ahora, este fin de semana, el reto finalmente fue lanzado claro y sin ambigüedades luego de que El Chaparro golpeara al comediante mexicano Alexis “Ojitos de huevo” durante una función. “Hasta yo que soy ciego, veo que este chaparro americano no es mexicano”, señaló el actor durante la función de este fin de semana. Fue en ese momento que El Grande apareció y comenzó una batalla campal afuera del ring. Cuando todo terminó, el nuevo ídolo de la afición nacional tomó el micrófono y lanzó el reto directo “Tú y yo. máscara, contra máscara”, ante el alarido del público.

Ahora, de acuerdo con el medio BodySlam, la AAA sería la encargada de promover este combate y no WWE. La función sería el próximo sábado 30 de mayo en el evento “La Noche de los Grandes” que se realizará en la Arena Monterrey de Nuevo León en vez de Triplemanía 33.