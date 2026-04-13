Katia Itzel García responde a las críticas: ¿Con dedicatoria a Sergio Bueno?

¿Con dedicatoria a Sergio Bueno? Katia Itzel Garcia responde a las criticas: (MEXSPORT)

Katia Itzel García, la primera árbitra central mexicana que estará en un Mundial de Fútbol varonil, respondió a los actos de intimidación y amenazas tras su labor en el encuentro entre el Club Universidad Nacional y Mazatlán FC.

La Federación Mexicana de Fútbol, a través de la Comisión de Arbitraje, condenó dichos actos perpetrados en contra de la silbante con Gafete FIFA, quien hará historia al participar como árbitra central en el Mundial 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

¿Katia Itzel García responde tras críticas por el partido de Pumas vs. Mazatlán con dedicatoria a Sergio Bueno?

En un mensaje que podría calificarse como ambiguo, Katia Itzel García compartió en su cuenta de Instagram un mensaje tras las críticas recibidas en el partido de Pumas vs. Mazatlán en el Estadio Olímpico Universitario.

La árbitra mexicana compartió una fotografía acompañada de un fragmento de la canción “Feliz” de Gente de Zona: “Y hablan sin conocerte, así le cueste lo que le cueste. Señores, vivan su vida, que a mí me va bien, por suerte...”, expresó Katia, tomando como referencia un fragmento de esta pieza del dúo cubano de salsa y reguetón fundado por Alexander Delgado y Randy Malcom en el 2000.

La respuesta se da tras el contexto de críticas recibidas hacia la árbitra seleccionada para representar a México en la contienda mundialista, y ocurre tras la decisión de esta de silbar el fin del primer tiempo en una polémica jugada. Dicha decisión fue considerada perjudicial por el equipo de Mazatlán y resultó en la expulsión de Sergio Bueno, director técnico del equipo, quien ha sido acusado de haber utilizado una expresión catalogada como “misógina” en contra de Itzel García.

¿Qué dijo Sergio Bueno a Katia García tras ser expulsado?

De acuerdo con la cuenta de X de Eloísa Con S, una fotógrafa que señala que estuvo presente en el partido de Pumas vs. Mazatlán en el Estadio Universitario, fue durante la entrada a los vestidores, tras la expulsión recibida por Katia Itzel García, que presuntamente Sergio Bueno expresó: “Ahora resulta que una mujer quiere venir a demostrar que tiene huevos”, dijo el DT del club Mazatlán tras la polémica jugada.

Autoridades de la Federación Mexicana de Fútbol, a través de la Comisión de Arbitraje, investigan los hechos para tomar las medidas necesarias en caso de que se confirme que el DT de Mazatlán derivó en expresiones de carácter machista en contra de la árbitra.

Katia Itzel García comparte las dificultades de ser árbitra en el fútbol masculino

“Como figura arbitral, creo que ha costado mucho trabajo ver a una mujer al frente dirigiendo un partido de fútbol porque durante muchos años nunca hubo esa figura”, dijo Katia Itzel García durante una entrevista con Aristegui Noticias, apuntando que, pese a que “el árbitro o la árbitra tiene la mejor silla dentro de un estadio de fútbol”, existen dificultades de género en el terreno masculino.

Sin embargo, Katia Itzel García enfatizó que se mantiene en la lucha por abrir posibilidades en un deporte que ha sido considerado históricamente para hombres.

Con respecto a la polémica que la entrelaza con Sergio Bueno, DT del Club Mazatlán, Itzel García hizo un llamado a la industria del fútbol, expresando que hay que “aceptar a las personas no por el género, sino por la calidad con la que desempeñan su trabajo”; sin embargo, señaló que “vale más un error de una árbitra, por ser árbitra y por ser mujer”, preguntando si los errores de una mujer silvante se valoran o castigan de la misma forma que los de sus colegas varones.