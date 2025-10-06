Mark Sánchez, exjugador de Jets, enfrenta cargos graves tras incidente en Indianápolis

EN PROBLEMAS. Sanchez tendrá que responder a la justicia.

El fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, anunció este lunes que su oficina presentó un cargo por delito grave de nivel 5 contra el exjugador de la NFL Mark Sánchez, quien podría enfrentar una pena de uno a seis años de prisión. El cargo corresponde a agresión grave por lesiones públicas en serie.

“Hemos añadido cargos más graves contra el Sr. Sánchez. Actualmente hemos presentado un cargo por delito de nivel 5”, declaró Mears en conferencia de prensa.

DISPUTA CALLEJERA TERMINÓ EN HOSPITAL Y ARRESTO

El pasado sábado, Mark Sánchez, de 38 años, fue ingresado a un hospital tras ser apuñalado en una disputa con un chofer repartidor de 69 años, ocurrida afuera de un bar en el centro de Indianápolis. Según la declaración jurada obtenida por la policía, Sánchez, quien olía a alcohol, abordó al conductor para reclamarle por un lugar de estacionamiento, lo que derivó en una confrontación física.

El conductor se defendió primero con gas pimienta, y al no poder detener al exjugador, utilizó un cuchillo para protegerse. Sánchez fue arrestado en su cama de hospital, donde permanece en condición estable.

POLICÍA ADVIERTE SOBRE ACTOS VIOLENTOS

El jefe de policía de Indianápolis, Chris Bailey, fue enfático en su postura:

“No me importa quién seas. No me importa a qué te dediques. No me importa dónde vivas. Si vienes a nuestra ciudad y cometes actos violentos, usaremos todas las herramientas a nuestra disposición para exigirte responsabilidades”.

La audiencia judicial de Sánchez, originalmente programada para este martes, fue reagendada para el próximo 4 de noviembre.

DE LOS EMPARRILLADOS A LA TELEVISIÓN

Mark Sánchez tuvo una carrera de 10 temporadas en la NFL, tras ser seleccionado en la primera ronda del Draft 2009 por los New York Jets, equipo con el que jugó hasta 2013. Fue el último mariscal en llevar a los neoyorquinos a una participación cercana en playoffs, en 2010.

Posteriormente, jugó con los Philadelphia Eagles (2014-2015), Dallas Cowboys (2016), Chicago Bears (2017) y se retiró con Washington en 2018. Desde 2021, trabaja como analista de televisión para Fox Sports, tras haber colaborado también con ABC y ESPN.