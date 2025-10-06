Monterrey vs América Femenil: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo a Rayadas

Monterrey vs. América Femenil Rayadas reciben a las Águilas hoy (Crónica Digital)

América y Monterrey Femenil se verán las caras este lunes 6 de octubre en un partido que podría ser determinante para el cierre del Apertura 2025.

El Estadio BBVA recibirá uno de los encuentros más esperados de la temporada, con dos planteles que llegan con objetivos claros y la presión de asegurar su lugar en la liguilla. Para las Águilas, el compromiso representa la oportunidad de confirmar su dominio reciente sobre las regiomontanas, mientras que Rayadas estás obligadas a sumar para no poner en riesgo su clasificación.

Monterrey acumula 23 puntos en 13 jornadas y ocupa el sexto lugar, con un estilo ofensivo que viene de exhibir su mejor versión tras un contundente 5-0 sobre Necaxa.

América, por su parte, vive un gran momento con 29 unidades y una ofensiva que arrasó 4-0 a FC Juárez, además de llegar con su pase a semifinales de la W Concacaf Champions Cup.

Previa y pronóstico América Femenil vs Monterrey Femenil | Jornada 14 de la Liga MX Femenil

El historial reciente favorece ampliamente a las azulcremas, que han ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos y no conocen la derrota ante las Rayadas desde hace más de dos años. La última visita de América al BBVA terminó con una victoria 4-2, un antecedente que Monterrey quiere revertir para recuperar confianza y consolidar su proyecto rumbo a la fase final.

Las locales, dirigidas por Eva Espejo, saben que su principal reto está en la defensa, donde han recibido 18 goles, aunque su poder ofensivo se mantiene como uno de los más peligrosos del campeonato. Las capitalinas, al mando de Ángel Villacampa, buscarán imponer su ritmo desde el inicio con un ataque liderado por Kiana Palacios y Scarlett Camberos, además del regreso de Bruna Vilamala tras cumplir suspensión.

Pronóstico: Empate. América parte como ligero favorito por el momento que atraviesa y su dominio histórico reciente, aunque Monterrey cuenta con la localía y la urgencia como factores que podrían equilibrar el partido.

¿A qué hora juegan América Femenil vs Monterrey Femenil hoy?

El partido entre Rayadas y América está programado para las 20:00 horas (tiempo del centro de México) de este lunes 6 de octubre, en el Estadio BBVA.

Transmisión en vivo: ¿En qué canal pasan el partido América Femenil vs Monterrey Femenil?

Los aficionados podrán seguir el duelo en directo a través de ViX (TUDN), así como en las transmisiones oficiales de la Liga MX Femenil en Facebook y YouTube. Con varias opciones de streaming, el encuentro espera reunir una gran audiencia digital y televisiva gracias al atractivo de un enfrentamiento entre dos de los planteles más competitivos del torneo.

Alineaciones probables América vs Monterrey Femenil

Rayadas planean alinear a Ana Paz en la portería, acompañada en defensa por Tanna Sánchez, Alejandra Calderón, Karol Bernal y Day Silva. En el mediocampo aparecerían Marcela Restrepo, Diana García y Alice Soto, mientras que el ataque estaría conformado por Lucía García, Christina Burkenroad y Emily Gielnik.

América tendría a Sandra Paños como guardameta, respaldada por Jana Gutiérrez, Kim Rodríguez, Annie Karich y Nicolette Hernández en la zaga. Alexa Soto, Irene Guerrero y Montserrat Saldívar tomarían el control del medio sector, con Scarlett Camberos, Kiana Palacios y Bruna Vilamala comandando el frente ofensivo.