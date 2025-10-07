Equipo de México, listo para competir por el Eisenhower Trophy del WATC 2025

World Amateur Team Championships. Carlos Astiazarán, Gerardo Gómez y Eduardo Derbez competirán del 8 al 11 de octubre en Singapur. (FMG)

La Selección Mexicana varonil de Golf inicia actividades en el World Amateur Team Championships (WATC) 2025 que se desarrollará del 8-11 de octubre en el Tanah Merah Country Club de Singapur.

Los mexicanos que intervendrán en tan importante evento son Carlos Astiazarán, Gerardo Gómez y Eduardo Derbez. Los tres golfistas ya han representado a nuestro país en competencias internacionales y buscarán hacer historia en Singapur.

De inicio el equipo varonil mexicano buscará superar el sitio 20 que conquistó en días recientes el representativo femenil representado por Alexa Saldaña, María José Barragán y Alexis Lamadrid, también en Singapur.

México es uno de los 36 países que lucharán por el Eisenhower Trophy durante cuatro jornadas, a partir de este miércoles.

El regiomontano Marcelo Treviño, que en 2023 asistió a este evento y acompañó a las mujeres la semana pasada, los guiará como coach durante el certamen, mientras que Ricardo Carrillo es el capitán.