Festejo, video y mensaje de Claudia Sheinbaum por paso perfecto de México en el Mundial La presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a la Selección Mexicana tras su victoria contra Chequia (@Claudiashein)

Tras la victoria de esta noche de México sobre Chequia, en donde la Selección Mexicana se convirtió en el líder del Grupo A, pasando a 16avos de final, la presidenta Claudia Sheinbaum felicitó al equipo.

México pasó a 16avos de final en el Mundial 2026, ganando los tres enfrentamientos en contra de Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia durante la fase de grupos y la mandataria mexicana lo celebró en sus redes sociales.

Claudia Sheinbaum felicita a la Selección Mexicana por el paso perfecto en el Mundial 2026

Esta noche México venció a Chequia con 3 goles a 0, estableciéndose como líder del Grupo A y reafirmando su paso a 16avos de final; a estos logros se le suma que la Selección Mexicana no perdió ninguno de sus enfrentamientos durante la fase de grupos.

Este hito, además de provocar la emoción de miles de aficionados quienes esperan que México continúe avanzando en las próximas etapas del Mundial 2026, ameritó la felicitación de Claudia Sheinbaum.

Tras la victoria de México sobre Chequia, la presidenta Claudia Sheinbaum publicó un mensaje en sus redes sociales, felicitando a la Selección Mexicana, junto con un video de ella celebrando.

“¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo!”, escribió en sus redes sociales.

En el video, se le observa festejando al final del partido de México vs. Chequia, portando la playera de la Selección Mexicana, mientras después abraza a su esposo en Palacio Nacional.

¡Felicidades a nuestra Selección Nacional! 🇲🇽 Su entrega, esfuerzo y pasión nos llenan de orgullo. Gracias por darnos tantas alegrías y por representar con grandeza a México. ¡Vamos con todo! pic.twitter.com/oHEmqMBpHv — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) June 25, 2026

¿Cuándo es el partido de México en 16avos y contra quién se enfrentará?

El próximo partido de México en 16avos de final se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México el martes 30 de junio, por lo que los aficionados esperan con ansias este enfrentamiento.

Sin embargo, aún se desconoce quién será el rival de México en el partido de 16avos de final; no obstante, se conoce que será uno de los terceros mejores lugares de los grupos C, E, F, H o I.