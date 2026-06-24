¿Todavía hay boletos para el juego de México en 16avos de final? Reporte de precio de entradas del Mundial Con México en 16avos de final, conoce cuánto cuestan las entradas para el próximo partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026 (EFE)

Con México pasando como líder de grupo a 16avos de final en el Mundial 2026, el próximo partido de la Selección Mexicana es esperado por miles de aficionados, quienes añoran continuar viendo ganar al “Tricolor”.

Por lo que aquí te compartimos cuáles son los precios para el próximo partido de México en dieciseisavos de final, el cual se jugará en la CDMX.

Fecha y rival: ¿Cuándo y contra quién jugará México en la siguiente ronda?

México disputará su cuarto partido del Mundial 2026, después de haber pasado a dieciseisavos de final como líder de grupo el próximo martes 30 de junio, en el Estadio Ciudad de México.

Y aunque aún se desconoce quién será su rival, se sabe que enfrentará a uno de los terceros mejores lugares de los grupos C, E, F, H o I, despertando la emoción de miles de aficionados quienes esperan poder verlos en vivo en este próximo cuarto partido.

¿Todavía hay boletos para el juego de México en 16avos de final del Mundial?

Para quienes desean poder ver en vivo el partido de México en 16avos de final, la FIFA únicamente tiene boletos disponibles en paquetes VIP y de hospitalidad, sin revelar cuántos quedan aún.

Mientras que plataformas de venta secundaria de estos boletos aún ofrecen entradas para el próximo enfrentamiento de México, sin embargo, con costos elevados debido a la alta demanda.

Reporte de precios: ¿Cuánto cuesta una entrada para ver a México en dieciseisavos?

Mientras que los boletos de la FIFA en paquetes VIP y de hospitalidad pueden llegar a costar desde 138 mil pesos mexicanos, en plataformas como StubHub los precios por entrada van desde los 42 mil pesos hasta los 106 mil pesos, o 318 mil en boletos VIP.

Algunos de los precios por entrada son:

$52,799.00

$49,659.00

$61,050.00, $53,131.00

$44,548.00

$42,801.00, $106,081.00

$84,720.00

Cabe señalar que, a pesar de que algunas plataformas de venta secundaria de boletos suelen ser seguras, nunca están libres de riesgo.