¿Cuánto mide Gilberto Mora? Datos y trayectoria de la joya de la Selección Mexicana Tras el partido de México vs. Chequia, Gilberto Mora se convirtió en el jugador más joven en ser titular de la Selección Mexicana durante un Mundial (@miseleccionmx)

Con 17 años y 253 días, Gilberto Mora acaba de hacer historia al convertirse en el jugador más joven en ser titular de la Selección Mexicana durante un Mundial, tras el partido de México vs. Chequia.

Tras la victoria de esta noche donde México se estableció como líder del Grupo A y reafirmó su pase a 16avos de final en el Mundial 2026, Gilberto Mora se ha convertido en una de las figuras más relevantes de la Selección Mexicana en esta Copa del Mundo.

¿Cuánto mide Gilberto Mora? Datos sobre el jugador más joven en ser titular de la Selección Mexicana

Además de ser el jugador más joven en ser titular de la Selección Mexicana durante una Copa del Mundo, Gilberto Mora se ha convertido también en el sexto jugador más joven en alinear en la historia de los Mundiales, estando solo detrás de jugadores como Pelé.

Gilberto Mora es originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nacido el 14 de octubre de 2008; tiene 17 años, mide 1.68 metros y juega en la posición de mediocentro ofensivo. Además de ser uno de los convocados en la Selección Mexicana para esta Copa del Mundo 2026, juega también en el Club Tijuana.

Trayectoria de Gilberto Mora: la joya de la Selección Mexicana que conquistó la Liga MX y el Mundial

Gilberto Mora comenzó su carrera en el fútbol mexicano jugando para los Jaguares de Chiapas de pequeño; más tarde se unió al Centro de Iniciación Xoloitzcuintle, de la academia del Club Tijuana.

Su debut en Primera División en México fue en 2024, en el Club Tijuana, equipo donde continúa jugando. A nivel internacional, Gilberto Mora jugó en las selecciones sub-15, sub-16 y sub-17 de México, siendo convocado en 2026 para jugar en la selección Mexicana para el Mundial.

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, Gilberto Mora tiene un valor de mercado actual de 10 mil millones de euros y se encuentra en el puesto 3 de los jugadores más valiosos de la Liga MX Apertura, siendo el número 1 en su equipo actual Club Tijuana y el número 8 de los más valiosos de México.