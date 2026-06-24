Javier Aguirre contento por dar minutos a Guillermo Ochoa

Seis veces mundialista. El arquero mexicano Guillermo Ochoa tuvo minutos en el partido de México frente a la República Checa y así lo homenajearon sus compañeros. (EFE)

En la victoria de México 3-0 sobre República Checa en el último partido del Grupo A que lo dejó como líder invicto y ante un lleno en el Estadio Ciudad de México, se rindió homenaje a Guillermo Ochoa.

El seis veces mundialista tuvo minutos en la segunda parte, cuando el cotejo estaba decidido, cumpliendo así su cuarta aparición en el máximo torneo, y Javier Aguirre se dijo feliz por el momento que vive.

“Contento por Memo Ochoa, lo suyo empaña todo lo demás. Es una leyenda del futbol mundial, es mexicano y estoy muy satisfecho por él”, dijo el Vasco a Azteca Deportes.

La importancia de dar minutos a Memo Ochoa

“Memo necesitaba jugar, va al gimnasio y no para, anima a los compañeros, está mejor que nunca. Entrena muy bien”, añadió.

Mundial de la FIFA 2026 El entrenador de México, Javier Aguirre, celebra uno de los goles este miércoles, en partido del grupo A del Mundial de la FIFA 2026 entre República Checa y México en el estadio Ciudad de México. (José Méndez/EFE)

Javier Aguirre también se ha dado el lujo de usar a 25 de los 26 convocados, pues solo no ha tenido minutos el portero Carlos Acevedo.

“Merecen jugar todos y lo he dicho, juegue quien juegue el equipo no se descompone. Es difícil mover a 25 tipos y que el equipo siga caminando, teniendo esta conexión con la afición”, tiró.

Contento, pero no del todo satisfecho

Javier Aguirre reconoció que no fue una noche completa, pues se vieron sorprendidos en los primeros minutos por el empuje de República Checa, que gozó de opciones para adelantarse.