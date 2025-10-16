Cuatro promesas del Tri Sub-20 brillan en Chile 2025: Mora, Vargas, Camberos y Montiel llaman la atención de Europa

Cuatro de los jugadores de la Seleccion sub-20 más destacados Especial

Sin duda, el mundial Sub-20 celebrado en chile hace una semana, nos dejó muchos momentos memorables durante su desarrollo. No obstante, cabe señalar que los jugadores de la Selección Mexicana Sub-20 también dieron batalla durante los partidos, tal es el caso de figuras como Gilberto Mora, Obed Vargas, Hugo Camberos y Elías Montiel, quienes han destacado no solo por su rendimiento en el campo, sino por despertar el interés de clubes europeos y scouts tras cada presentación.

Gilberto Mora

A sus 16 años, Mora ya ha marcado goles y asistencias fundamentales en el torneo. Debutó profesionalmente muy joven con Xolos de Tijuana, rompiendo récords de desempeño. Entre sus talentos más destacados está su visión de juego y su capacidad para generar peligro.

Según reportes, clubes como Barcelona y Manchester United lo tienen en su radar, aunque hasta ahora no hay una oferta formal confirmada. Sólo será cuestión de tiempo para que veamos si la propuesta de concreta.

Gil Mora Anotó un doblete ante España

Obed Vargas

Nacido en Alaska, pero convocado por México, Vargas combina experiencia en la MLS (Seattle Sounders) con participaciones internacionales juveniles. De acuerdo con informes oficiales, Vargas tiene un valor de mercado estimado en 8 millones de euros, el más alto dentro del plantel mexicano Sub-20 en esta medición.

Por lo que se rumora que clubes europeos tienen los ojos sobre su evolución. Si tuviésemos que definir uno de sus mayores skills es su estilo box-to-box y su juventud juegan a su favor para un posible traspaso en un futuro cercano.

El jugador mexicano Obed Vargas Especial

Hugo Camberos

Otro de los talentos nacionales es Hugo Camberos, quien como delantero/extremo de Chivas, ha demostrado capacidad de desborde, desequilibrio y regularidad en torneos juveniles y partidos del Sub-20.

Tuvo un “doblete” ante Chile en el Mundial Sub-20, lo que subraya su capacidad de aparecer en momentos complejos y decisivos. Su valor de mercado se estimó en 2.5 millones de euros de acuerdo con información de fuentes especializadas, y se le vincula con clubes de Europa como el Club Brujas en Bélgica.

SE DIERON CON TODO. España y México pelearon en la cancha como todos unos valientes.

Elías Montiel

Finalmente, el mediocampista del Pachuca, Montiel ha sido pieza clave en la transición defensa-ataque por su inteligencia táctica. Fue titular en todos los partidos del Mundial Sub-20 para México, lo que demuestra la confianza del cuerpo técnico en él.

El valor de mercado estimado de Montiel se estima en 5.5 millones de euros, siendo uno de los jugadores más valiosos del plantel juvenil mexicano. También ha sido incluido en rankings internacionales de jóvenes promesas fuera de Europa, lo que lo hace destacar como referente en su categoría.

Elías Montiel fue condecorado con el balón de bronce. Al mediocampista de 19 años ya lo pretenden clubes europeos. (@Tuzos)

Estos jugadores forman parte de la lista de 21 convocados por la Selección Mexicana Sub-20 para el Mundial Chile 2025, en la que destacan nombres jóvenes con experiencia en Liga MX, MLS y algunas ligas extranjeras.

Los visores y medios europeos han puesto el nombre de estos cuatro jóvenes en sus listas de seguimiento. Aunque aún no se concretan ofertas para todos, sí hay reportes de interés concreto para Vargas, Camberos, Montiel y Mora. Sólo será cuestión de tiempo para conocer los primeros fichajes y conocer si las predicciones fuero verdad.