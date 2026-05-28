Joel Thelen reclama el derecho de defender título en el Tour Championship

Tour Championship - GPM. El estadounidense Joe Thelen hizo tremenda remontada en su segundo recorrido en el Ventanas de San Miguel Golf & Resort. (Jorge Reyes)

El estadounidense Joel Thelen no esperó más para apoderarse de la cima en el Tour Championship de la Gira Profesional Mexicana (GPM) y con un segundo recorrido de 63 golpes y suma de 132 (-8) es líder solitario, dando el golpe de autoridad en la defensa de su título en el campo Ventanas de San Miguel Golf & Resort en San Miguel Allende, Guanajuato.

Thelen, quien inició su recorrido empatado en el sitio 18, firmó la ronda más baja de la jornada para recordar al resto del field que está dispuesto a refrendar su campeonato. El torne que marca el final de la temporada 2025-2026 aún es joven, restan 36 hoyos por jugarse.

El estadounidense se apuntó birdies en los hoyos 1, 2 y 8, no sin antes embocar su primer bogey en el 7, después mejoró de manera envidiable con birdies en los hoyos 10, 12, 13, 14, 15 y 17 para cerrar con bogey.

Adaptación a la exigencia del campo

“Me sentí muy cómodo durante toda la ronda. Este campo exige mucha paciencia y estrategia, pero pude aprovechar muy bien las oportunidades de birdie”, dijo Thelen.

Sobre la defensa de su título agregó: “Siempre es especial regresar como campeón defensor y obviamente me encantaría volver a ganar aquí. Aún falta mucho golf, pero estoy contento con la posición en la que me encuentro”.

El venezolano Manuel Torres con ronda de 65 y el mexicano Federico Gutiérrez con una de 69 suman 134 (-6) para compartir el segundo sitio de la clasificación, a dos golpes de distancia de Thelen.

“Sabíamos que el campo iba a exigir mucho. Mantuve la calma en momentos importantes, señaló Torres.

San Miguel Allende. Federico Gutiérrez cedió la punta en la segunda ronda del Tour Championship, pero solo le distancias dos golpes del nuevo líder. (Jorge Reyes)

Gutiérrez insistió que, “el campo está muy demandante y cualquier desconcentración puede costar varios golpes. Me siento tranquilo porque he jugado bastante bien estos dos días y todavía quedan muchas oportunidades por delante”.

Compartiendo el cuarto sitio están los mexicanos José de Jesús Rodríguez (67), Alejandro Madariaga (67), Patricio Guerra (68), Marcelo Garza (70) y el guatemalteco José Toledo (69) con 135 (-5).

Roberto Lebrija entre los novenos puestos

Un grupo de cinco jugadores empatan a la novena posición con 136 (-6) incluye al argentino Gastón Romero (67), los mexicanos Alejandro Alonso (67) y Roberto Lebrija (69), además del brasileño Alexandre Rocha (70) y el colombiano Juan Camilo Vesga (71), quien había compartido el liderato tras la primera ronda.

El único amateur mexicano en la competencia Frank Cabeza firmó una ronda de 68 golpes y empata en la posición 18 con un acumulado de 139 (-1). En el evento sólo compiten los 37 mejores jugadores de la temporada.