México va con nueve representantes al Mundial de Gimnasia Artística

Mundial de Gimnasia. Natalia Escalera será la máxima representante de México en Yakarta 2025. (Conade)

México estará representado en el Campeonato Mundial de Gimnasia Artística con nueve competidores encabezados por la tres veces mundialista Natalia Escalera, el evento será del 19 al 25 de octubre en Yakarta, Indonesia.

Además de Escalera, competirán Isaac Núñez y Rodrigo Gómez ya con experiencia mundialista, Diego Jaime, José Ángel Díaz, Mario Alberto Rojas, Mariangela Flores, Paulina Guerra y Victoria Mata.

Natalia Escalera se presenta en el Mundial de Yakarta, después de tener una lesión en los Juegos Olímpicos de París 2024, en los que sufrió una rotura del ligamento plantar del pie izquierdo en uno de los últimos entrenamientos previos.

La californiana volvió a la competencia en abril pasado para afrontar su cuarto mundial, donde espera mejorar el séptimo sitio que consiguió en la final de salto en 2021.

En el Mundial de Gimnasia Artística Amberes 2023, el mejor resultado de una mexicana fue el cuarto sitio de Alexa Moreno en la final de salto de potro. Por equipos, con Moreno, Ahtziri Sandoval, Natalia Escalera, Cassandra Loustalot y Paulina Campos, México terminó en el decimocuarto sitio.

En la historia de México en los Mundiales de Gimnasia Artística solo se han ganado dos preseas. Una de plata con Daniel Corral en Amberes 2013, en caballo con arzones y otra de bronce con Alexa Moreno en Doha 2018, en salto de caballo.