Atlético San Luis vs Atlas: Horario, canal, cómo y dónde ver en vivo la Liga MX

Atlético San Luis vs Atlas Los rojinegros visitan el Estadio Alfonso Lastras hoy

Atlético San Luis y Atlas juegan hoy en partido correspondiente a la jornada 17 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. A continuación, te contamos todos los detalles del juego de hoy: horario y dónde ver en vivo.

El estadio Alfonso Lastras será testigo de cómo los rojinegros buscan sumar su tercera victoria consecutiva para seguir escalando en la tabla general y seguir aspirando a tener un lugar en el Play-In de la primera división del futbol mexicano.

Previa y pronóstico Atlético San Luis vs Atlas | Jornada 13 de la Liga MX

El conjunto local llega a este encuentro en el puesto 15 de la clasificación cono sólo 10 puntos, producto de tres partidos ganados, un empate y ocho derrotas; por ello saben que están obligados a sacar los tres puntos para no perder la esperanza de meterse a la liguilla.

En tanto, los dirigidos por Diego Cocca viven uno de sus mejores momentos del torneo, en donde están ubicados en la posición 11 con 13 puntos, sólo tres más que los potosinos.

Los potosinos llegan con el peso de tres derrotas consecutivas, la más reciente frente a Mazatlán FC (2-1), y con la necesidad imperiosa de reencontrarse con la victoria ante su afición. En contraste, el Atlas atraviesa un repunte anímico, con dos triunfos seguidos lo colocaron de nuevo en la pelea por los puestos de clasificación.

El antecedente más reciente entre ambos equipos se remonta a la Jornada 10 del Clausura 2025, cuando el Atlas venció 3-1 al Atlético San Luis. En total, se han enfrentado 11 veces en la Liga MX, con un balance de cinco triunfos para los Rojinegros, cuatro para los potosinos y dos empates.

¿A qué hora juegan Atlético San Luis vs Atlas hoy?

El partido entre Atlético San Luis y Atlas se disputará este viernes 17 de octubre de 2025 en el Estadio Alfonso Lastras. El encuentro está programado para las 21:00 horas, tiempo del centro de México.

Transmisión en vivo ¿En qué canal pasan el partido Atlético San Luis vs Atlas?

El encuentro será transmitido en vivo por ESPN y estará disponible también a través de la plataforma Disney+.

Alineaciones probables Atlético San Luis vs Atlas

Atlético San Luis: Andrés Sánchez; Román Torres, Juan Ramírez, Eduardo Águila, Aldo Cruz; Rodrigo Dourado, Sebastien Salles-Lamonge, Yan Oliveira, Mateo Klimowicz; Luis Nájera y Joao Pedro.

Atlas: Camilo Vargas; Gaddi Aguirre, Matheus Dória, Adrián Mora, Gustavo Ferrareis; Paulo Ramírez, Alonso Ramírez, Sergio Hernández, Diego González; Mateo García y Uros Durdevic.