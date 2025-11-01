Dodgers remontan y logran el bicampeonato en la Serie Mundial

Épico. Willy Smith celebra el momento memorable que hizo campeón a Dodgers. (MLB)

En un mágico Juego 7 de la Serie Mundial, un jonrón de Miguel Rojas para empatar en el noveno y otro de Will Smith para tomar la ventaja en el undécimo fueron la diferencia para que Dodgers de Los Ángeles se convirtieran en el primer equipo en más de dos décadas en ganar dos títulos seguidos. Ganaron 5-4 a Azulejos de Toronto.

En la segunda entrada extra, Will Smith entregó a la franquicia angelina el primer doblete en una Serie Mundial desde que lo lograran los Yanquis de Nueva York entre 1998 y 2000.

Los Azulejos lo tenían ganado al llegar a la octava entrada arriba 4-2, pero unos cuadrangulares de Max Muncy y de Miguel Rojas cambiaron la historia del partido.

El Rogers Centre de Toronto que esperaba ver a Azulejos coronarse en casa enmudeció cuando en la undécima entrada Will Smith conectó un jonrón en solitario para poner a los Dodgers arriba por 5-4 que ya los ponía como campeones.

El duelo se mantuvo cerrado hasta la cuarta baja, cuando Andrés Giménez recibió un pelotazo del pitcher Wrobleski, provocando que se vaciaran las bancas. Minutos después, Tommy Edman conectó un elevado de sacrificio al jardín central que permitió a Mookie Betts anotar la primera carrera del juego.

Toronto respondió en la sexta baja. Giménez, ahora como héroe, conectó un imparable que impulsó a Clement al plato, quien antes se había robado la segunda base para después lanzarse decidido hacia home. El dramatismo se encendió en la octava alta cuando Max Muncy disparó un jonrón n que acercó a los Dodgers. Luego vino un cambio clave: Blake Snell relevó a Emmet Sheehan, pero Miguel Rojas lo castigó con otro cuadrangular que empató la pizarra.

En la undécima entrada, Will Smith conectó un jonrón monumental por el jardín izquierdo para darle a los Dodgers el triunfo y el bicampeonato. En la parte baja, Alejandro Kirk bateó para doble matanza (de Mookie Betts a Freddie Freeman) y selló la victoria angelina.

Así, los Dodgers confirman su dominio en las Grandes Ligas y se convierten en bicampeones de la Serie Mundial 2025, mientras que los Blue Jays ven escapar la oportunidad de revivir la gloria de 1993, cuando conquistaron su último título con el recordado jonrón de Joe Carter.