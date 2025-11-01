Osmar Olvera e Isaac del Toro entre los 16 galardonados con el PND 2025

Mexicano excepcional. Osmar Olvera tuvo un brillante 2025 en los clavados, se proclamó campeón mundial en la prueba olímpica de trampolín 3m. (Foto especial)

Como cada año, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade) dieron a conocer los nombres de los ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025, que este año celebra su edición número 50.

En la lista de los 16 ganadores (cifra récord) no podían faltar el clavadista Osmar Olvera, el lanzador de bala Uziel Muñoz y el ciclista profesional Isaac del Toro, quienes tuvieron una temporada 2025 brillante.

La ceremonia de entrega del Premio Nacional del Deporte 2025, la encabezará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en fecha por confirmar durante el presente mes de noviembre.

El PND distingue el desempeño de deportistas, entrenadores y jueces en el periodo comprendido entre el 16 de octubre de 2024 y el 15 de octubre de 2025.

Osmar Olvera se convirtió este año en campeón mundial en el trampolín de 3 metros, prueba olímpica en la que puso freno a la dinastía china, durante el Campeonato Mundial de Singapur, donde además ganó tres preseas de plata.

Olvera también ganó oro en la Copa del Mundo de Clavados, consolidando su posición entre los mejores del mundo en su especialidad.

Atleta extraordinario. Uziel Muñoz se convirtió en subcampeón mundial en lanzamiento de bala Tokio 2025. (Foto especial)

El lanzador de bala Uziel Muñoz también hizo historia en el atletismo mundial al convertirse en el primer mexicano en ganar una medalla de plata en impulso de bala durante el Campeonato Mundial de Atletismo Tokio 2025.

A su vez, Isaac del Toro, ciclista de Ensenada, Baja California, llamó la atención internacional al finalizar en segundo lugar en el Giro de Italia 2025 y finalizó como tercero del ranking mundial de la Unión de Ciclismo Internacional, luego de sumar 18 victorias en la temporada.

No podía faltar. Isaac del Toro también trascendió en el ciclismo de ruta en el contexto internacional en 2025.

El desempeño de Del Toro le ha permitido figurar entre los principales ciclistas del planeta y es considerado una de las promesas del equipo UAE Team Emirates XRG, catalogado como uno de los conjuntos más poderosos del ciclismo mundial.

Cada ganador del PND 2025 recibirá un diploma firmado por la presidenta, una medalla de oro de primera clase (ley 0.900) con su respectiva roseta, y un premio económico de 796,005.00 pesos.

Ganadores del Premio Nacional de Deportes 2025

Deporte no profesional:

Osmar Olvera Ibarra (Clavados)

Uziel Aarón Muñoz Galarza (Atletismo)

Andrea Maya Becerra Arízaga (Tiro con arco)

Alegna Aryday González Muñoz (Atletismo)

Deporte profesional:

Isaac Del Toro Romero (Ciclismo)

Deporte paralímpico:

Luis Carlos López Valenzuela (Para-atletismo)

Osiris Aneth Machado Plata (Para-atletismo)

Entrenador:

Alejandro Laberdesque Vázquez (Atletismo)

Karen Selene Montellano Ruvalcaba (Tiro con arco)

Jueces/árbitros:

Araceli Ornelas Caballero (Taekwondo)

Leslie Selene Velasco González (ParaPowerlifting)

Trayectoria destacada:

Gabriela Agúndez García (Clavados)

Donovan Carrillo Suazo (Patinaje sobre hielo)

José Arnulfo Castorena (ParaNatación)

María Lorena Ramírez (Atletismo ultramaratón).

Fomento al deporte:

Mirna Beatriz de la Cruz Álvarez.