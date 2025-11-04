Emilio González aportará su grano de arena en el WWT Championship

Quinteta mexicana en el WWT Championship. Emilio González, Emilio Gil Leyva, Raúl Pereda, Alejandro Madariaga y Omar Morales presentes en el torneo PGA Tour. (Avelina Merino)

Emilio González, quien en 2026 será jugador del PGA Tour, es el principal motivador de los cinco mexicanos que jugarán en el World Wide Technology Championship del PGA Tour a partir del 6 al 9 de noviembre en El Cardonal at Diamante Las Cabos en Baja California Sur.

El jugador de San Miguel Allende, Guanajuato, que será el duodécimo mexicano con tarjeta del PGA Tour, dijo que aquí en Los Cabos él aportará su granito de arena en este torneo para el que recibió una exención.

“Es una gran oportunidad la que se me da, voy a poner mi grano de arena y adaptarme, ya que habrá más cámaras, más atención hacia mí”, dijo el jugador de 27 años después de terminar la temporada como el quinto mejor golfista del Korn Ferry Tour.

Emilio conservó la serenidad frente a los medios a los que está acostumbrado poco porque le gusta trabajar más fuera de los reflectores, pero este fin de semana será el principal foco de atención de los mexicanos.

Entre los cinco golfistas tricolor el más nervioso es Emilio Gil Leyva, el amateur que jugará por primera vez un torneo del PGA Tour. En cuanto a Alejandro Madariaga y Omar Morales se mostraron tranquilos para enfrentar un campo retador, en el que el viento será un factor determinante.

Raúl Pereda, el quinto mexicano

El veracruzano Raúl Pereda se sumó a Emilio González (con tarjeta PGA Tour para el 2026), Omar Morales, Alejandro Madariaga y al amateur Emilio Gil Leyva como el quinto mexicano que juegue a partir de mañana en el WWT Championship.

Pereda logró su lugar al ser uno de los cuatro mejores jugadores del Monday Qualifier, tras firmar tarjeta de 64 golpes (-8) después de siete birdies y un bogey.

Además de Pereda calificaron, Zac Blair (-11), David Longmire (-6) y el amateur Hogan Park. El clasificatorio se llevó a cabo en el Palmilla Golf Course de San José del Cabo.

Raúl Pereda ya sabe lo que es jugar en el PGA Tour, gira a la que llegó en 2024 a través del Q-School, pero no logró mantener su tarjeta para el 2025. En total el veracruzano suma 25 torneos jugados en el PGA Tour.

Más sobre el WWT Championship

En el field de 120 jugadores para el WWT Championship hay 31 que han obtenido victorias en el PGA Tour en las dos últimas temporadas. De ese total, ocho ganaron en 2025.

Ellos son: Nick Taylor (Sony Open en Hawaii), Joe Highsmith (Cognizant Classic en The Palm Beaches), Garrick Higgo (Corales Punta Cana Championship), Ben Griffin ha ganado dos torneos (Zurich Classic de Nueva Orleans y Charles Schwab Challenge), J.J. Spaun (U.S. Open), William Mouw (ISCO Championship), Steven Fisk (Sanderson Farms Championship) y Michael Brenna (Bank of Utah Championship).

Encendidos Fisk y Brennan

Fisk y Brennan triunfaron en dos de los tres últimos eventos del calendario de otoño de la FedExCup.

Además, entre los 120 jugadores, Matt Kuchar y Brandt Snedeker se presentan como los máximos ganadores en el tour con nueve títulos en su carrera cada uno.

Y como campeones de Majors están en el field: J.J. Spaun (2025 U.S. Open), Wyndham Clark (2023 U.S. Open) y Francesco Molinari (2018 Open Championship).

El inglés Luke Donald se presenta como capitán del equipo de Europa ganador de la Ryder Cup en 2023 y 2025.