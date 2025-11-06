Semana 10 de la NFL: Rams-49ers, Eagles-Packers y Bucs-Pats, duelos con aroma a playoffs

NFL INTERNACIONAL. El domingo destaca el duelo internacional entre los Indianapolis Colts, sensación de la AFC, y los Atlanta Falcons, en el Estadio Olímpico de Berlín, en el segundo juego de temporada regular en Alemania.

RAMS Y 49ERS, POR LA CIMA DEL OESTE

Los Angeles Rams buscarán revancha ante los San Francisco 49ers este domingo, tras la derrota 26-23 en la semana 5. Ambos equipos pelean por la cima de la NFC Oeste: los Rams llegan con marca de 6-2, mientras que los gambusinos suman 6-3.

El equipo de Sean McVay confía en el gran momento de Matthew Stafford, líder en la liga con 21 pases de anotación y solo dos intercepciones. En contraste, los 49ers llegan diezmados: sin Fred Warner, Nick Bosa y el novato Mykel Williams, lesionado de ligamento cruzado. Además, están en duda Brock Purdy, Ricky Pearsall y Jake Brendel.

PATRIOTS VS BUCCANEERS: CHOQUE DE LÍDERES

En otro duelo estelar, los New England Patriots (7-2, líderes del Este de la AFC) intentarán su séptima victoria consecutiva frente a los Tampa Bay Buccaneers (6-2, líderes del Sur de la NFC). Drake Maye ha revitalizado a los Pats tras la era Brady, mientras que Baker Mayfield ha devuelto explosividad al ataque de Tampa, que no se veía desde el retiro de Brady en 2022.

EAGLES Y PACKERS CIERRAN LA SEMANA EN MONDAY NIGHT

El lunes, los Philadelphia Eagles (6-2, campeones defensores) visitarán a los Green Bay Packers (5-2, líderes del Norte de la NFC) en un duelo que podría definir posiciones rumbo a playoffs. Los Eagles buscan reafirmar su dominio tras un inicio sólido, mientras que los Packers quieren dar un golpe de autoridad en casa.

OTROS PARTIDOS Y EL DEBUT EN BERLÍN

La jornada arranca el jueves con el choque Broncos vs Raiders. El domingo destaca el duelo internacional entre los Indianapolis Colts, sensación de la AFC, y los Atlanta Falcons, en el Estadio Olímpico de Berlín, en el segundo juego de temporada regular en Alemania.

Otros encuentros: Bears-Giants, Dolphins-Bills, Vikings-Ravens, Jets-Browns, Panthers-Saints, Texans-Jaguars, Seahawks-Cardinals, Commanders-Lions y Chargers-Steelers.Descansan: Bengals, Cowboys, Titans y Chiefs.

Semana 10 de la NFL

Jueves 6

Broncos vs Raiders 19:15

Domingo 9

Colts vs Falcons (Berlín) 08:30

Bears vs Giants 12:00

Dolphins vs Bills 12:00

Vikings vs Ravens 12:00

New York Jets vs Browns 12:00

Buccaneers vs Patriots 12:00

Panthers vs Saints 12:00

Texans vs Jaguars 12:00

Seahawks vs Cardinals 15:05

San Francisco vs Rams 15:25

Commanders vs Lions 15:25

Chargers vs Steelers 19:20

Lunes 10