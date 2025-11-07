Cuartos de final de la Liga MX Femenil: fechas y horarios de los partidos de vuelta

cuartos de final liga mx femenil Liga MX Femenil





Los cuartos de final de la Liga MX Femenil 2025 iniciaron con encuentros muy parejos, donde ninguna escuadra logró una ventaja definitiva. Los resultados de los partidos de ida fueron los siguientes:

Cruz Azul Femenil 1–2 Pachuca Femenil

FC Juárez Femenil 0–1 Tigres Femenil

Rayadas de Monterrey 1–1 América Femenil

Chivas Femenil 2–2 Toluca Femenil

Pachuca y Tigres parten con una ligera ventaja para el encuentro de vuelta, mientras que las series entre América vs Rayadas y Chivas vs Toluca siguen totalmente abiertas. La emoción y el suspenso se mantienen en el máximo nivel, pues cualquier resultado podría cambiar el rumbo hacia las semifinales.

Fechas, horarios y sedes de los partidos de vuelta

Los partidos de vuelta se disputarán entre el sábado 8 y el domingo 9 de noviembre, según el siguiente calendario (hora del centro de México):

Sábado 8 de noviembre: Pachuca Femenil vs. Cruz Azul Femenil – 21:00 h.

Domingo 9 de noviembre:

Tigres Femenil vs. FC Juárez – 17:00 h.

América Femenil vs. Rayadas – 19:15 h.

Toluca Femenil vs. Chivas – 21:15 h.

Las series se jugarán en casa de los equipos mejor posicionados en la tabla general del torneo, lo que podría ser un factor determinante para definir a las semifinalistas del Apertura 2025.

Cómo pueden avanzar los equipos

En caso de empate global, avanzará el conjunto mejor ubicado en la tabla general al cierre de la fase regular. Esto significa que escuadras como Tigres y América tienen una ligera ventaja administrativa, aunque todo dependerá del rendimiento en la cancha.

Expectativa rumbo a las semifinales

Con la paridad de resultados, las series de vuelta prometen ser intensas y llenas de emoción. La Liga MX Femenil sigue demostrando su crecimiento en nivel competitivo y audiencia, con aficiones cada vez más involucradas. Los equipos más experimentados intentarán imponer su jerarquía, mientras que los conjuntos emergentes buscarán dar la sorpresa y colarse entre los cuatro mejores del torneo.

Los estadios se preparan para recibir una jornada decisiva en la que se definirá quiénes seguirán en la lucha por el título del Apertura 2025.