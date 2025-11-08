¡Bronce con garra! México vence a Brasil en penales y sube al podio del Mundial Sub-17 Femenil

SACAN LA CASTA. Y vencen a las cariocas con mucha categoría.

La Selección Mexicana Sub-17 Femenil cerró su participación en el Mundial de Marruecos con una actuación memorable. El equipo dirigido por Miguel Gamero venció a Brasil en una tanda de penales por 3-1, después de empatar 1-1 en tiempo regular gracias a un gol agónico que forzó la definición desde los once pasos.

El encuentro fue intenso desde el inicio. México apostó por la presión alta y el orden defensivo, pero las brasileñas aprovecharon un descuido para abrir el marcador al minuto 62 con un disparo de Kaylane dentro del área. Lejos de rendirse, el Tricolor se volcó al ataque y encontró el empate en el minuto 89, cuando Evelin desvió un centro y marcó en propia puerta, desatando la euforia mexicana.

MURRIETA, LA MURALLA EN LA TANDA DECISIVA

En la serie de penales, la figura indiscutible fue Valentina Murrieta, quien detuvo dos disparos y protagonizó una reacción espectacular en el cuarto intento brasileño. Tras el fallo inicial de Valeria Alvarado, México igualó con el zurdazo de Berenice Ibarra. Luego, Murrieta atajó el tiro de Kaylane y Mia Villalpando adelantó al Tricolor con un disparo que pegó en el poste antes de entrar.

El momento más dramático llegó cuando Dany Pereira intentó empatar para Brasil: Murrieta detuvo con las piernas y, en el rebote, se lanzó para evitar el gol sobre la línea. Tras revisión en el VAR, la acción fue validada y México quedó a un paso de la gloria. Fernanda Monroy selló la victoria con un tiro cruzado imparable, asegurando el tercer lugar del Mundial Sub-17 Femenil.

UN LOGRO HISTÓRICO Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

Con este resultado, México suma su tercer podio en la historia de la categoría, confirmando el crecimiento del futbol femenil juvenil. El torneo reunió a 32 selecciones y consolidó a figuras como Murrieta, quien fue elegida entre las mejores porteras del certamen.

El próximo reto para esta generación será el Campeonato Sub-20 de la Concacaf, donde buscarán seguir el camino hacia el Mundial de la categoría y fortalecer el proyecto rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.