Javier Aguirre: ¿Por cuánto tiempo firmaría con el Valencia el DT?

Javier Aguirre Uno de los objetivos es clasificar a la Champions League, por lo que el 'Vasco' estará a prueba. (Mexsport)

Javier Aguirre está a nada de firma con el Valencia, un equipo histórico de España que busca volver a las grandes ligas del futbol, pero antes, el ‘Vasco’ firmaría sólo por un tiempo.

¿Por qué el Valencia eligió al ‘Vasco’ Aguirre como entrenador?

Así, Javier Aguirre es el elegido del Valencia, por lo que el entrenador mexicano ya tiene nuevo destino, pero están negociando su llegada y el tiempo que durará su contrato.

Antes de eso, el ‘Vasco’ no era la prioridad del club, pero llegó a buenos términos con la directiva y eso agrado al equipo para poder ficharlo.

De esta forma, el entrenador Javier Aguirre es el elegido para tomar la dirección técnica del Valencia y le ganó el puesto a Ernesto Valverde, DT que era la prioridad del equipo español en un principio.

¿Por cuánto tiempo firmará el ‘Vasco’ Aguirre con el Valencia?

De acuerdo con Cadena Ser, el ‘Vasco’ tendrá un contrato por nueve meses, pero habría opción a uno más si se logran algunos objetivos deportivos,.

Uno de los objetivos es clasificar a la Champions League, por lo que esto dependerá si quiere continuar en el banquillo del Valencia, equipo que está de capa caída.

Antes del Valencia, el ‘Vasco’ Aguirre ya entrenó al Osasuna, Atlético de Madrid, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, por lo que su experiencia no está en duda.

Pero una condición del ‘Vasco’ para su llegada al Valencia era contar con el preparador físico Pol Lorente, quien hoy en día forma parte de la Selección Mexicana, por lo que se deberá negociar su salida.

Finalmente, el ‘Vasco’ Aguirre ya será parte de la plantilla del Valencia, equipo que necesita un empujoncito para mejorar y esto se lo puede dar el entrenador mexicano.