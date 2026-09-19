George Kittle sana de su lesión, ¿jugará ante Dolphins en la Semana 2 de la NFL?

George Kittle George Kittle es parte importante de la ofensiva de los San Francisco 49ers. (George Kittle)

Los San Francisco 49ers pueden respirar, ya que recibieron buenas noticias de su staff de médicos y el TE George Kittle, se recuperó de la lesión que acarreaba y le limitaba jugar.

¿George Kittle jugará contra los Dolphins?

De esta forma, el TE de los San Francisco 49ers quedó fuera del reporte de lesionados después de superar las molestias en el tendón de Aquiles, por lo que podría estar listo para el juego del próximo domingo.

Así, George Kittle estará disponible para los San Francisco 49ers en su enfrentamiento de la Semana 2 contra los Miami Dolphins, ya que recibió el alta médica después de superar las molestias.

Kittle participó sin limitaciones en el entrenamiento este fin de semana, al ver que no tenía molestias, el equipo eliminó su nombre del informe de lesionados y ya está listo para jugar ante los Dolphins.

George Kittle arrastraba una lesión en el tendón de Aquiles

Por otra parte, en el juego ante Los Angeles Rams su participación fue limitada y únicamente disputó algunos snaps, ya que la lesión le impedía estar al 100%.

Kittle fue activado de la lista de jugadores físicamente incapacitados (PUP) el pasado 23 de agosto, pero la realidad es que tenía molestias aún y decidieron cuidarlo contra los Rams.

Así, Kittle también explicó durante su recuperación que consideraba favorable que la rotura se hubiera producido en una zona alta del tendón, por lo que su recuperación es mucho más rápida.

Finamente, el TE George Kittle ya tiene fecha de regreso y ahora será parte del roster de los San Francisco 49ers ete domingo, cuando enfrenten a los Miami Dolphins.