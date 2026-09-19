César Ramos no será el árbitro del Clásico Nacional, ¿América hizo esta petición?

Uno de los árbitros más polémicos pero cumplidores, César Ramos no estará pitando en el Clásico Nacional entre América y Chivas, por lo que es una sorpresa no verlo, pero hay una razón por la que no estará presente.
De esta forma, América no llega con gran paso ante Chivas, ya que tiene bajas para el Clásico Nacional y además, se juega más que el orgullo en la cancha hoy.
¿Por qué César Ramos no pitará en el América vs. Chivas?
En el Clásico Nacional comúnmente se designan a los silbantes más experimentados, pero ahora, César Ramos no estará presente y en su lugar está Víctor Alfonso Cáceres.
La ausencia de César Arturo Ramos Palazuelos tiene una justificación, pero en redes sociales los fans comenzaron a crear diversas teorías, incluso una donde decían que era un veto por parte del América, lo cual es falso.
Esta temporada, César Ramos no participa en el Apertura 2026 desde el 28 de agosto, su último juego fue el Xolos ante Pumas en Tijuana y desde ahí no pisó otra cancha mexicana.
César Ramos ha sido objeto de polémica por la afición del América
Desde entonces, César Ramos no ha sido designado en la Liga MX, esto debido a que está en Japón tras aceptar una invitación de la federación como parte de un intercambio para dirigir en la J1 League.
Así, César Ramos tendrá participación en tres partidos de la liga japonesa antes de regresar a la Liga MX, esto le servirá de aprendizaje para mantenerse al máximo nivel.
Los juegos en donde César Ramos estará presente en Japón son Sanfecce Hiroshima vs. Cerezo Osaka, FC Tokyo vs. Nagoya Grampus y otro más por designar.
Es por esto que César Arturo Ramos Palazuelos no fue considerado para el Clásico Nacional, por lo que regresará en las próximas semanas para continuar con su carrera en México.
Así también, recordemos que César Ramos en los cuartos de final del torneo pasado fue criticado, luego de no marcar un penalti sobre Erick Sánchez por una supuesta patada de Rubén Duarte, algo que no le perdona la afición azulcrema.
Desde aquella polémica, César Ramos no ha vuelto a estar en un partido del América, pero seguramente en el resto del torneo tendrá participación en algún juego de los azulcremas.