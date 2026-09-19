Monterrey vs Cruz Azul HOY: ¿a qué hora juegan y dónde ver EN VIVO la Jornada 9?

La actividad de la Liga MX continúa este sábado con un duelo que promete ponerle sabor a la tarde-noche futbolera. Monterrey vs Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 9 del Apertura 2026, con dos equipos que llegan a este compromiso en momentos bastante diferentes.

Los Rayados quieren volver a sumar de tres después de varios partidos sin conocer la victoria, mientras que Cruz Azul busca mantener el paso en la parte alta de la clasificación tras una semana bastante movida.

¿A qué hora juega Monterrey vs Cruz Azul HOY?

Si estás buscando a qué hora juega Monterrey vs Cruz Azul hoy, apunta bien el dato: el partido comienza a las 19:10 horas, tiempo del centro de México, este sábado 19 de septiembre.

El encuentro tendrá como escenario el Estadio BBVA, casa de los Rayados en Monterrey, Nuevo León.

Horario del Monterrey vs Cruz Azul

Partido: Monterrey vs Cruz Azul

Monterrey vs Cruz Azul Fecha: sábado 19 de septiembre de 2026

sábado 19 de septiembre de 2026 Hora: 19:10 horas

19:10 horas Torneo: Apertura 2026

Apertura 2026 Jornada: 9

9 Estadio: BBVA

BBVA Sede: Monterrey, Nuevo León

¿Dónde ver Monterrey vs Cruz Azul EN VIVO?

La buena noticia para quienes quieren seguir el encuentro es que habrá opciones tanto en televisión como por streaming.

El Monterrey vs Cruz Azul se podrá ver en vivo por Canal 5 y TUDN, mientras que en plataformas digitales estará disponible mediante ViX. También se contempla la transmisión por Layvtime en YouTube.

Así que, si la pregunta es dónde ver Monterrey vs Cruz Azul hoy, no será necesario perderse el partido por falta de opciones. Sólo queda elegir pantalla, preparar la botana y esperar el silbatazo inicial.

¿Cómo llegan Monterrey y Cruz Azul a la Jornada 9?

El panorama es distinto para cada equipo.

Monterrey ocupa el duodécimo puesto de la clasificación con 10 puntos. Los dirigidos por Matías Almeyda vienen de empatar sin goles ante Tigres en el Clásico Regio, resultado que extendió su racha sin ganar en Liga MX. Antes de ese encuentro habían sufrido derrotas frente a San Luis y León.

Para Rayados, jugar en casa representa una oportunidad de recuperar terreno y acercarse a los puestos que otorgan acceso a la siguiente fase del torneo.

Cruz Azul busca mantenerse arriba

La historia es diferente para Cruz Azul. La Máquina llega ubicada en el cuarto lugar con 15 puntos, producto de cinco victorias y tres derrotas después de ocho jornadas.

El conjunto celeste también viene de una semana intensa. En Liga MX consiguió una victoria de 4-3 sobre América en el Clásico Joven, aunque posteriormente cayó ante Inter Miami en la Campeones Cup.