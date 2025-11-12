Paul Skenes se lleva el Premio Cy Young en la Liga Nacional

Su primer galardón. Paul Skenes logró una victoria unánime en la Liga Nacional sobre Cristopher Sánchez de los Filis y Yoshinobu Yamamoto de Dodgers. (MLB)

El derecho de los Piratas de Pittsburgh Paul Skenes, obtuvo el premio Cy Young de la Liga Nacional en su segunda temporada en las Grandes Ligas, según la votación de Escritores de Beisbol de América (BBWAA).

El zurdo dominicano de los Filis, Cristopher Sánchez, terminó segundo detrás de Skenes, consiguiendo los 30 votos al segundo lugar. El derecho de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, terminó en el tercer puesto.

El año pasado, Skenes tuvo efectividad de 1.96 para ganar el Novato del Año y quedar tercero en la carrera por el Cy Young en su debut.

En 2025 Skenes de 23 años terminó con un promedio de carreras limpias de 1.97 y 206 ponches en 187.2 innings y 32 salidas. Se convierte en el quinto lanzador en la historia en ganar el premio Cy Young en su primera o segunda temporada en las Grandes Ligas (todos lo ganaron en su segundo año): Fernando Valenzuela (1981), Dwight Gooden (1985), Bret Saberhagen (1985) y Tim Lincecum (2008).

Desde Justin Verlander en 2022 (1.75), es el primer lanzador con una efectividad inferior a 2.00, y el cuarto en la era de la bola viva (desde 1920) en registrar una efectividad tan baja a su edad.

Los argumentos de Skenes hablan por sí mismos

Su efectividad de 1.97 fue más de media carrera mejor que su más cercano escolta en la Liga Nacional. Su WHIP de 0.95 fue el mejor en la liga, como también lo fueron su FIP (2.36), EFE+ (217), los jonrones permitidos por cada nueve capítulos (0.5) y Probabilidad de Victorias Agregada (5.1). Sus 216 ponches fueron la mayor cantidad para un derecho en la historia y compartió la segunda mayor cantidad en la liga.

Skenes también terminó entre los primeros cinco del Viejo Circuito en imparables por cada nueve episodios, bases por bolas por cada nueve capítulos y entradas lanzadas. Es una mezcla de algunas de las mejores estadísticas de la analítica y las convencionales que pintan un panorama de posiblemente el serpentinero más dominante en todo el beisbol.

Los premios de la BBWAA cerrarán el jueves con el anuncio de los ganadores del Jugador Más Valioso en cada circuito.