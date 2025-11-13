Expresidentes de la FMG se reúnen con Andrés Jurado Rivera Torres

FORJADORES DEL GOLF MEXICANO. Izq a der De pie: Jorge Robleda, Francisco Lavat, Pablo Suinaga, Fernando Lemmen Meyer Sentados: César Verdes, Jorge Kahwagi, Andrés Jurado Rivera Torres, José Gómez Cañibe y Fernando Ysita del Hoyo.

El desayuno fue una oportunidad para reconocer la huella que cada uno dejó durante su gestión. Su trabajo, compromiso y convicción han sido pilares en la construcción de la FMG que hoy conocemos. Entre anécdotas y reflexiones, se destacó la importancia de mantener cercanos a quienes han impulsado el crecimiento del golf en México.

LOS LÍDERES QUE MARCARON LA HISTORIA

En el encuentro participaron expresidentes que han guiado el rumbo de la Federación en distintas épocas:

José Gómez Cañibe (1979-1980)

(1979-1980) Francisco Lavat Romo (1989-1990)

(1989-1990) César Verdes (2005-2008)

(2005-2008) Fernando Ysita del Hoyo (2008-2011)

(2008-2011) Jorge Kahwagi Gastine (2011-2014)

(2011-2014) Pablo Suinaga Cárdenas (2014-2017)

(2014-2017) Jorge Robleda Moguel (2017-2021)

(2017-2021) Fernando Lemmen Meyer (2021-2025)

UNA VISIÓN COMPARTIDA HACIA EL FUTURO

Para la FMG, reunir a estas figuras que han marcado la historia no solo honra el pasado, sino que fortalece la visión colectiva ante los nuevos retos.Andrés Jurado Rivera Torres reiteró su agradecimiento por la disposición, el cariño y el respaldo de quienes han ocupado este cargo y siguen aportando desde su experiencia.

Este encuentro reafirma que el golf mexicano avanza gracias al esfuerzo conjunto de todas las generaciones que han guiado su rumbo.