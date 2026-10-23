Barcelona vs Real Madrid: Horario, dónde ver y pronóstico del Clásico de España

Barcelona vs. Real Madrid. Culés y Merengues se estarán enfrentando en una edición más de El Clásico. (@FCBarcelona, @realmadrid/X)

El futbol europeo vivirá una nueva edición del Clásico de España entre Barcelona y Real Madrid este domingo 25 de octubre, cuando ambos conjuntos se enfrenten en el Spotify Camp Nou, en un partido correspondiente a la jornada 10 de LaLiga 2026-2027, donde el conjunto catalán buscará extender su ventaja como líder del campeonato.

Análisis del Barcelona vs Real Madrid: ¿Cómo llegan al Clásico?

El Barcelona de Hansi Flick llega como líder de LaLiga con 27 puntos de 27 posibles, producto de nueve victorias consecutivas, además de 39 goles anotados y apenas nueve recibidos. Sin embargo, el conjunto blaugrana sufrió un tropiezo en la Champions League después de caer 4-2 frente al Paris Saint-Germain, resultado que evidenció algunas complicaciones defensivas y que podría influir en el planteamiento del entrenador alemán.

Por su parte, el Real Madrid de José Mourinho ocupa la tercera posición con 21 unidades, después de registrar siete triunfos y dos derrotas. Los merengues vienen de golear 4-1 al RB Leipzig en Champions League y buscarán aprovechar su buen momento ofensivo para acercarse al liderato. No obstante, tendrán una ausencia importante: Vinícius Júnior no podrá disputar el Clásico debido a una suspensión de cuatro encuentros, derivada de su expulsión frente al Villarreal.

Además, el Barcelona tendrá que resolver las ausencias de Eric García y Dani Olmo, mientras que Jules Koundé se mantiene como duda. A pesar de ello, la presencia de Lamine Yamal, Pedri y Raphinha ofrece diferentes alternativas ofensivas para Flick. Del lado madridista, Mbappé y Jude Bellingham serán fundamentales para generar oportunidades ante una defensa catalana que acostumbra adelantar sus líneas.

Pronóstico del Barcelona vs Real Madrid: ¿Quién ganará el Clásico?

El Barcelona llega con mejores números en el campeonato y tendrá la ventaja de disputar el partido frente a su afición. Asimismo, el conjunto dirigido por Hansi Flick ha ganado sus últimos 23 encuentros de LaLiga como local, mientras que el Real Madrid registra dos derrotas en sus tres salidas más recientes dentro del campeonato español. La ausencia de Vinícius también podría limitar las opciones de Mourinho para explotar los espacios a la espalda de los defensores blaugranas.

Sin embargo, los merengues cuentan con el talento individual de Kylian Mbappé para aprovechar las transiciones ofensivas, especialmente ante un Barcelona que suele asumir riesgos defensivos. Por ello, se anticipa un partido abierto, con oportunidades para ambos conjuntos, aunque el mejor rendimiento del equipo catalán y su fortaleza como local podrían inclinar el resultado.

¿Cuándo y a qué hora es el Barcelona vs Real Madrid?

El primer Clásico de la temporada 2026-2027 se disputará el domingo 25 de octubre a las 14:00 horas, tiempo del centro de México, en el Spotify Camp Nou, recinto donde el Barcelona intentará prolongar su racha invicta en el campeonato español.

El encuentro comenzará a las 21:00 horas de España, país que durante la madrugada del domingo realizará su cambio al horario de invierno. Por ello, el partido se jugará una hora más tarde en México respecto a algunos horarios publicados inicialmente.