La nieta de Trump fue un desastre en su debut en torneo LPGA Tour

Experiencia. Kai Trump recibió consejos de su abuelo Donald Trump y de Tiger Woods, pero no pudo superar la presión de ser el centro de los medios. (Foto especial)

Kai Trump, nieta del presidente de los Estados Unidos Donald Trump, tuvo un recorrido para el olvido en la primera ronda del torneo The Annika que se juega en el Pelican Golf Club, la joven amateur de 18 años que recibió una exención para jugar este evento del LPGA Tour, firmó ronda de 83 golpes (+13).

Kai terminó el jueves en el último sitio de la clasificación en el torneo que reúne a las 108 mejores jugadoras del mundo en Belleair, Florida.

En su recorrido Kai inició por el hoyo 10 y cometió bogeys seguidos hasta el 13, después salvó el par en el 14, pero lejos de recomponer el camino cerró la primera mitad con dos bogeys más. El resto de la jornada lo completó con tres bogeys más y dos dobles bogeys en los hoyos 2 y 5. En resumen nueve bogeys y dos dobles.

La nieta de Trump está a 19 golpes de distancia del grupo que lidera la coreana Haeran Ryu con -6 impactos. Kai Trump participará este viernes en la segunda ronda, aunque será difícil que logre pasar el corte.

Donald Trump no estuvo presente en el debut de su nieta, pero Kai había dicho con anterioridad que su abuelo le había recomendado que saliera a divertirse y evitara los nervios, como buen amante del golf que es. Kai también mencionó haber hablado con el golfista Tiger Woods, quien sale con su madre, Vanessa Trump, y le recomendó que se dejara llevar y se divirtiera.

Kai Trump, clasificada en el puesto 461 de la American Junior Golf Association, tal vez no sea la jugadora joven con más talento o más prometedora en el golf pero es popular: ocho millones de seguidores entre TikTok, Instagram y YouTube, una sensación viral que ayudó a difundir la campaña política de su abuelo entre los jóvenes votantes.

Gaby López en el Top 20

La mexicana Gaby López firmó ronda de 69 (-1) y comparte el sitio 18 en este torneo que reparte una bolsa de 3.2 millones de dólares, una de las más grandes de la temporada.