MFL 2 enciende Naucalpan: un pesaje explosivo que anuncia una noche histórica para el MMA mexicano

UN PESAJE VIBRANTE QUE MARCA EL RUMBO DEL MMA NACIONAL. .

La Mexico Fight League (MFL) celebró la ceremonia oficial de pesaje de MFL 2, un evento que reunió a peleadores, equipos técnicos, medios de comunicación y aficionados para abrir el camino hacia una de las noches más esperadas del año para las artes marciales mixtas en México.

En un ambiente cargado de adrenalina, rivalidad deportiva y respeto profesional, todos los combatientes superaron la báscula y protagonizaron intensos cara a cara que prendieron los ánimos del público presente.

El evento, realizado en el Salón Toronto del Hotel Novotel, confirmó el creciente impacto de una liga que busca posicionarse como el nuevo motor del talento mexicano y latinoamericano en el deporte de contacto.

MFL 2: UNA CARTELERA QUE REFUERZA EL CRECIMIENTO DEL PROYECTO

Con producción de alto nivel, logística profesional y una mezcla estratégica entre peleadores emergentes y figuras internacionales, MFL 2 se perfila como la función más sólida de la liga hasta el momento. La cartelera combina peleas profesionales y amateurs en diversas divisiones, integrando atletas provenientes de academias como Brotherhood, Animal Motion, Bonebreakers, The Dojo, Jungle Warrior, entre otras.

Esta diversidad de escuelas y estilos confirma el compromiso de la liga por impulsar un semillero nacional con alcance global, así como su apuesta por brindar espectáculos competitivos y de calidad a la afición mexicana.

UNA ESTELAR INTERNACIONAL: LUIS “TIGRE” MÁRQUEZ VS. ROMARIO “SEMENTAL” OROZCO

El duelo principal fue uno de los momentos más intensos del pesaje. Luis “Tigre” Márquez (Venezuela, Brotherhood) y Romario “Semental” Orozco (México, Animal Motion) chocaron miradas en un explosivo face off pactado en 174 libras. Ambos mostraron calma y determinación, conscientes de que el combate puede redefinir el rumbo competitivo dentro de la liga.

Orozco llega invicto y consolidado como uno de los prospectos más prometedores del país, mientras que Márquez aporta experiencia internacional, fortaleza física y un estilo de golpeo agresivo que lo ha convertido en un peleador de alto riesgo para cualquier rival.

El enfrentamiento simboliza la mezcla que MFL busca: juventud mexicana frente a talento internacional con hambre de consolidarse en territorio nacional

CO-ESTELAR FEMENIL: TÉCNICA, TEMPLE Y UNA RIVALIDAD CRECIENTE

La cartelera co-estelar estará protagonizada por las mexicanas Sherlyn Sánchez y Nadia Vera, quienes cumplieron el límite de 125 libras. Ambas mostraron serenidad y enfoque durante el pesaje, adelantando un combate técnico, estratégico y de alto ritmo.

Su presencia refuerza la apuesta de MFL por el crecimiento del MMA femenil, un sector que ha ganado seguidores y nivel competitivo en los últimos años dentro del circuito nacional

EL RESTO DE LA CARTELERA: TALENTO JOVEN QUE BUSCA BRILLAR

Durante el pesaje también desfilaron los protagonistas del resto de las peleas, quienes encendieron al público con sus respectivos face offs. Entre los duelos más esperados se encuentran:

Ángel “Pasha” Rodríguez vs Luis “Pantera” Guerrero – 145 lbs

vs – 145 lbs Alfredo “Tarzán” Ruelas vs David “Toquinho” Briones – 170 lbs

vs – 170 lbs Aarón Beltrán vs Einar González – 125 lbs

vs – 125 lbs Duelo amateur: Xavi Alonso vs Fernando Acevedo – 135 lbs

Muchos de ellos son aspirantes que buscan un lugar en funciones estelares futuras, lo que convierte cada combate en una vitrina crucial para sus carreras.

.

. .

“ES LA ANTESALA DE UNA GRAN NOCHE”

El ambiente vivido durante el pesaje reforzó la identidad de MFL como una liga cercana a los aficionados. Entre fotografías, entrevistas y el tradicional face off, la afición pudo palpar la energía previa a los combates.

Joe Merullo, Director de MFL, destacó:“El pesaje es la antesala de la noche que tanto hemos esperado. MFL 2 demuestra el nivel que estamos construyendo en México y el talento que está surgiendo desde nuestras academias y ciudades. Es una gran cartelera, sin duda será un gran show.”

Romario “Semental” Orozco compartió con emoción:“He trabajado toda mi vida para momentos como este. Mañana salgo a demostrar por qué sigo invicto. No quería esta pelea porque Tigre es mi amigo, pero entendí que esto es trabajo. No voy a desperdiciar los aplausos de la gente que me apoya.”

Por su parte, Luis “Tigre” Márquez afirmó:“Para mí es un honor encabezar esta función. Vengo listo para hacer una guerra. Llevo 13 años en México, nada me lo han regalado. Estoy aquí para imponer mi estilo y dar el espectáculo que la gente espera.”

Fecha: Sábado 15 de noviembre

Sábado Lugar: Sala Urbana de Naucalpan, Estado de México

Sala Urbana de Naucalpan, Estado de México Puertas: 18:00 h

18:00 h Preliminares: 19:00 h

19:00 h Main Card: 21:00 h

21:00 h Transmisión: TVC Deportes y canal oficial de YouTube de Mexico Fight League

Los aficionados podrán seguir contenido exclusivo, fotografías oficiales del pesaje, resultados y material detrás de cámaras a través de las redes oficiales de MFL, además de disfrutar la función completa en vivo vía YouTube.

.