Mexico Fight League confirma su crecimiento con una cartelera explosiva, triunfos contundentes y un público que vibró con cada combate

MFL 2 sacude Naucalpan: Romario “Semental” Orozco mantiene el invicto en una noche histórica

Por Francisco Ortiz Mendoza
ORGULLOSAMENTE MEXICANO. Orozco triunfa con categoría.

La Sala Urbana de Naucalpan fue el epicentro de la acción con MFL 2, una función que reafirma a Mexico Fight League como la plataforma emergente más sólida del MMA latinoamericano. Desde las preliminares hasta el combate estelar, la velada ofreció intensidad, técnica y espectáculo.

ROMARIO OROZCO BRILLA EN EL MAIN EVENT

En el combate estelar, Romario “Semental” Orozco defendió su récord perfecto (11-0) al vencer por decisión unánime al venezolano Luis “Tigre” Márquez en las 174 libras.“Me siento muy feliz. Regresé muy bien después de una operación de rodilla. MFL es mi futuro; quiero el campeonato de las 155 libras”, declaró el mexicano tras su victoria.

CO-MAIN EVENT: NADIA VERA VUELVE CON FUERZA

La mexicana Nadia Vera se reencontró con la victoria al derrotar por TKO en el segundo round a Sherlyn Sánchez, en un duelo cargado de explosividad.“Venía de una racha negativa y necesitaba esta victoria. Quiero ser la número uno en México”, afirmó Vera.

RESULTADOS DESTACADOS DEL MAIN CARD

  • Ángel “Pasha” Rodríguez logró la finalización más rápida: sumisión en 1:14 del R1 ante Luis “Pantera” Guerrero.
  • Alfrego Ruelas venció por TKO en el segundo round a ‘Toquinho’ Briones.
  • Einar “Anaconda” González se impuso por TKO en el segundo round a Aarón Beltrán.

PRELIMINARES Y TALENTO AMATEUR

La cartelera preliminar y los combates amateurs mostraron el futuro del MMA mexicano, con nombres como Sergio García, José Enrique Chávez y Noe “Baki” Maldonado destacando en sus respectivas divisiones.

MFL, UNA LIGA CON VISIÓN

Con peleas electrizantes y un público entregado, MFL 2 confirma el crecimiento acelerado de la organización, que busca profesionalizar el deporte y proyectar talento nacional e internacional. La próxima edición promete elevar aún más el nivel.

