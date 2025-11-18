Confirma Carlos Alcaraz baja por lesión de la Final Copa Davis

Baja lamentable en Bolonia. Carlos Alcaraz anunció en sus redes sociales su baja del equipo de España en la Copa Davis. (ALESSANDRO DI MARCO/EFE)

Como una bomba cayó en Bolonia, la noticia de que el español Carlos Alcaraz, número uno del mundo, se bajaba de la última etapa de la Copa Davis que se jugará esta semana en dicha ciudad y donde el español era el principal imán del evento.

El italiano Jannik Sinner, dos del mundo, ya había anunciado su ausencia el mes pasado, pero después de que Alcaraz terminó la final del Masters de Turín con dificultades físicas y, tras una resonancia que mostró una lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, renunció al equipo de España.

“Siento muchísimo anunciar que no voy a poder jugar con España la Copa Davis en Bolonia… Tengo un edema en el isquiotibial de la pierna derecha y la recomendación médica es no competir. Siempre he dicho que jugar por España es lo más grande que hay y me hacía mucha ilusión poder ayudar a pelear por la Ensaladera. Me voy dolido a casa…”, publicó Alcaraz en sus redes sociales.

España, equipo que capitanea David Ferrer, se enfrentará el jueves con la República Checa, por la misma llave que Argentina se enfrentará a Alemania.

Se resistió en la final de Turín

“Carlos tenía un edema que venía arrastrando de Turín y jugando la final se resintió. Se hizo la resonancia y los dos equipos médicos, el de él y el del equipo, coincidieron en que corría muchísimo riesgo si jugaba. Es una pena para el equipo. Claro lo que lo resentimos. Pero, bueno, si estamos aquí en las finales es gracias a todos ellos y lo quiero resaltar”, sentenció Ferrer, durante una rueda de prensa.

Marcel Granollers, Jaume Munar, Pablo Carreño Busta y Pedro Martínez competirán por España la Copa Davis.

Antes de dejar la concentración en Bolonia y regresar a Murcia, el líder del ATP Tour envió un mensaje de despedida y apoyo en el grupo de WhatsApp del equipo: “Más que nunca somos un equipo entre nosotros y eso puede hacer la diferencia”.

Sin el número uno. David Ferrer (c), capitán del equipo español de la Copa Davis, junto a los integrantes del equipo español durante una rueda de prensa este martes en Bolonia. (EFE/EFE)

En la Final Copa Davis a la que solo llegan los ocho mejores equipos de la temporada, España peleará por la octava ensaladera de su historia. Además de España también compiten: Francia, Bélgica, Italia, Australia, Argentina, Alemania y República Checa.

Así se jugará la Final Copa Davis 2025

Cuartos de final

(1) Francia-Bélgica: martes 18 de noviembre

(2) Italia-Austria: miércoles 19 de noviembre

(3) Argentina-Alemania: jueves 20 de noviembre

(4) España-Rep. Checa: jueves 20 de noviembre

Semifinales

Ganador 1 v ganador 2: viernes 21 de noviembre

Ganador 3 v ganador 4: sábado 22 de noviembre

Final

Ganador semifinal 1-2 vs ganador semifinal 3-4: domingo 23 de noviembre