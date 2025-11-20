Agarran por robar camión de Nike al padre de un jugador del América

detuvieron a Bernabé Arriaga, identificado como padre del futbolista del Club América Diego Arriaga Foto vía: X @c4jimenez

Elementos de la Secretaria de Seguridad del Estado de México, en coordinación con la FGJ, detuvieron a Bernabé Arriaga, identificado como padre del futbolista del Club América Diego Arriaga, tras un operativo contra el robo de transporte de carga.

De acuerdo con los reportes preliminares, Bernabé formaba parte de una banda que operaba en distintas zonas del Estado de México y que se dedicaba al atraco de unidades de carga, especialmente aquellas que transportaban mercancía de alto valor comercial

Roban camión cargado con ropa Nike

La detención ocurrió después de que agentes estatales localizaron un camión con reporte de robo, cargado con ropa y tenis de la marca Nike, mercancía que la banda habría sustraído minutos antes. Tras un seguimiento por cámaras y recorridos terrestres, las autoridades interceptaron la unidad y aseguraron a los implicados.

En el sitio fueron confiscados tanto el vehículo como la mercancía deportiva, cuyo valor podría ascender a cientos de miles de pesos. La banda operaba principalmente en rutas del Edomex donde circulan transportes de empresas textiles y de logística.

El caso llega a las filas del Club América

La noticia ha generado atención debido a que uno de los detenidos es padre del joven jugador Diego Arriaga, mediocampista de 21 años perteneciente a las fuerzas básicas del Club América y quien recientemente ha comenzado a recibir minutos, la institución azulcrema no ha emitido postura oficial sobre el caso.