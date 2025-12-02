Sorteo del Mundial 2026: presentadores y artistas confirmados para el evento de la FIFA A días de llevarse a cabo el Sorteo del Mundial 2026, la FIFA anuncia quiénes serán las celebridades que se presentarán en este evento (FIFA)

La FIFA ha publicado la lista oficial de las celebridades que se presentarán en el Sorteo del Mundial 2026 este viernes 5 de diciembre, donde se definirán los grupos de la Copa del Mundo.

Durante este evento que se lleva a cabo cada cuatro años se sortearan cuáles son los países que se enfrentaran en el Mundial 2026 y debido a la magnitud del mismo, la FIFA reunió a algunas de las personalidades más destacadas del mundo del espectáculo.

El Sorteo del Mundial 2026 se transmitirá desde el histórico Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas de Washington D. C. a las 12:00 hora del Este.

¿Quiénes son las celebridades que se presentarán en el Sorteo del Mundial 2026?

La presentación de la ceremonia del sorteo final en el Centro Kennedy de Washington D. C. estará encabezada por la supermodelo, productora y personalidad televisiva ganadora del Emmy Heidi Klum, además del comediante y actor Kevin Hart.

“Es verdaderamente extraordinario volver a presentar el sorteo final después de haberlo hecho hace 20 años en mi país. El Mundial tiene la capacidad única de unir el mundo, y formar parte de esa magia otra vez, en un escenario aún más grande con tres países anfitriones y 48 selecciones, es un privilegio indescriptible”, expresó Klum, quien reaparecerá en esta celebración tras haber participado en este evento, pero en 2006, cuando la sede fue en Alemania.

A su vez, también aparecerá el actor y productor Danny Ramírez, quien compartirá escenario con leyendas del fútbol aún sin confirmar.

Asimismo, la FIFA también reveló que este magno evento también contará con las actuaciones de artistas mundialmente reconocidos como Andrea Bocelli, una de las voces clásicas más aclamadas de la historia.

Bocelli subirá al escenario junto a la superestrella Robbie Williams. Ambos actuarán acompañados de la cantante estadounidense Nicole Scherzinger, quien cuenta con más de 60 millones de discos vendidos.

Sumado a estos reconocidos intérpretes, al concluir el sorteo, Village People presentará su icónica canción Y.M.C.A.

Cabe destacar que, aunque se haya revelado al elenco de artistas del sorteo final, los nombres de las personalidades que serán los responsables de dirigir el procedimiento oficial del sorteo están próximos a anunciarse.

¿Dónde se podrá ver el Sorteo del Mundial 2026?

Esta única transmisión la podrás ver en vivo desde la página oficial de la FIFA y se llevará a cabo a las 11:00 horas del centro de México.

Mientras que los responsables de la transmisión vía televisiva aquí en México serán Canal 5 y Canal 7.