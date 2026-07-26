Norris domina en Hungría; Checo Pérez abandona y se queda sin puntos

REGRESO CON GLORIA. Lando Norris vuelve a pisar el podio; Max Verstappen, atrás, aplaude. EFE/EPA/Zsolt Czegledi HUNGARY OUT (Zsolt Czegledi/EFE)

El británico Lando Norris (McLaren), vigente campeón del mundo de Fórmula 1, repitió el triunfo conseguido el año anterior al imponerse este domingo en el Gran Premio de Hungría, undécima fecha de la temporada 2026, disputada en el tradicional circuito del Hungaroring, ubicado en las afueras de Budapest.

Con una conducción sólida de principio a fin, Norris, de 26 años, hizo valer la posición de privilegio obtenida en la clasificación y convirtió la ‘pole position’ en victoria. El piloto inglés sumó así su duodécimo triunfo en la máxima categoría y el primero del año, en una carrera que le permitió volver a lo más alto del podio.

Verstappen y Antonelli completan el podio

Detrás del piloto de McLaren finalizaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), cuatro veces campeón mundial, y el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), quienes ocuparon la segunda y tercera posición, respectivamente.

El resultado también fue importante para Antonelli, quien continúa al frente de la clasificación general y sigue consolidando su candidatura al título mundial gracias a una nueva actuación consistente entre los mejores de la parrilla.

Ferrari suma puntos importantes antes del receso

Los monoplazas de Ferrari tuvieron una destacada participación al colocar al monegasco Charles Leclerc en la cuarta posición y al británico Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo, en el quinto lugar.

La carrera marcó además el cierre de actividades antes del tradicional parón veraniego de la categoría. La temporada se reanudará en el penúltimo fin de semana de agosto con la disputa del Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort, una cita que será clave en la lucha por el campeonato.

Checo Pérez abandona y se va con las manos vacías

La jornada resultó complicada para el mexicano Sergio “Checo” Pérez, piloto de Cadillac, quien tuvo que abandonar la carrera y no logró completar la distancia pactada, quedándose sin la posibilidad de sumar puntos en el trazado húngaro.

El tapatío vivió un fin de semana complicado que terminó prematuramente, en contraste con el argentino Franco Colapinto (Alpine), quien logró cruzar la meta en la decimoquinta posición tras una carrera discreta y sin posibilidades de pelear por los puntos.

Antonelli fortalece su liderato del campeonato

En el resto de las posiciones puntuables, el francés Isack Hadjar (Red Bull) concluyó sexto, seguido por el británico George Russell (Mercedes) en séptimo. El neozelandés Liam Lawson (RB) terminó octavo.

El alemán Nico Hülkenberg (Audi) fue noveno y el debutante sueco-británico Arvid Lindblad (RB) cerró el grupo de los diez mejores para completar la zona de puntos.

Gracias a su tercer lugar, Andrea Kimi Antonelli reforzó su liderato en el campeonato mundial de pilotos al llegar a 219 puntos, con una ventaja de 50 unidades sobre Lewis Hamilton y de 59 respecto a George Russell, cifras que lo mantienen como el principal referente en la pelea por la corona rumbo a la segunda mitad de la temporada.