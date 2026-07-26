Necaxa vs. Monterrey EN VIVO: horario, canal, pronósticos, cómo y dónde ver el partido de la Jornada 2 Liga MX

Partido Necaxa vs Monterrey en vivo Foto: Especial

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ofrece uno de los encuentros más atractivos del fin de semana con el enfrentamiento entre Necaxa y Monterrey, dos equipos que iniciaron el campeonato con una victoria y que buscarán mantener el paso perfecto en las primeras fechas del certamen.

¿A qué hora y en dónde juegan Necaxa vs. Monterrey?

El partido entre Necaxa y Monterrey se disputará este domingo 26 de julio en el Estadio Victoria, ubicado en Aguascalientes, como parte de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.

Ficha del partido

Partido: Necaxa vs Monterrey

Necaxa vs Monterrey Competencia: Jornada 2 del Apertura 2026

Jornada 2 del Apertura 2026 Fecha: Domingo 26 de julio de 2026

Domingo 26 de julio de 2026 Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)

(tiempo del centro de México) Estadio: Victoria

Victoria Ciudad: Aguascalientes, México

El Estadio Victoria será nuevamente un escenario importante para los Rayos, que intentarán aprovechar el apoyo de su afición para sumar otro triunfo frente a uno de los candidatos al campeonato.

No es solo nuestro estadio, son las historias que se crean, los recuerdos que perduran y los momentos que se viven con el alma.



23 años de nuestra casa, el Estadio Victoria… ❤️ #HastaElAlmaGrita ⚡️ pic.twitter.com/MXHAWbW5qi — Club Necaxa (@ClubNecaxa) July 26, 2026

¿En qué canal pasan el partido EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante la señal de televisión de paga y streaming que cuenta con los derechos de transmisión.

Canales de transmisión

FOX

FOX One (streaming)

Pronóstico

Sobre el papel, Monterrey parte como un ligero favorito gracias a la profundidad de su plantilla, la experiencia de sus jugadores y el buen inicio que mostró en el campeonato.

Sin embargo, Necaxa suele hacerse fuerte cuando juega en casa y ha demostrado que puede competir de tú a tú frente a equipos considerados favoritos.

Se espera un encuentro con buen ritmo, donde Monterrey intente controlar la posesión del balón y Necaxa busque aprovechar los espacios mediante transiciones rápidas.

"Va a ser un partido difícil, pero confiamos en el trabajo y mentalidad que Matías (Almeyda) nos ha inculcado para poder salir con los tres puntos".🎙️ Luis "Hueso" Reyes en la #PreviaRayada @CodereMX.🔵⚪ pic.twitter.com/x73lds2S7F — Rayados (@Rayados) July 26, 2026

Alineaciones confirmadas Necaxa vs. Monterrey

Necaxa

Portero: Luis Jiménez

Defensas: Agustín Oliveros, Francisco Méndez, Franco Rossano, Martínez y Leyva

Mediocampistas: Lorenzo Faravelli, Rogelio Cortéz y Kevin Rosero

Delanteros: Ricardo Monreal e Israel Tello.

Monterrey