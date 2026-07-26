Necaxa vs. Monterrey EN VIVO: horario, canal, pronósticos, cómo y dónde ver el partido de la Jornada 2 Liga MX

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ofrece uno de los encuentros más atractivos del fin de semana con el enfrentamiento entre Necaxa y Monterrey, dos equipos que iniciaron el campeonato con una victoria y que buscarán mantener el paso perfecto en las primeras fechas del certamen.
¿A qué hora y en dónde juegan Necaxa vs. Monterrey?
El partido entre Necaxa y Monterrey se disputará este domingo 26 de julio en el Estadio Victoria, ubicado en Aguascalientes, como parte de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.
Ficha del partido
- Partido: Necaxa vs Monterrey
- Competencia: Jornada 2 del Apertura 2026
- Fecha: Domingo 26 de julio de 2026
- Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
- Estadio: Victoria
- Ciudad: Aguascalientes, México
El Estadio Victoria será nuevamente un escenario importante para los Rayos, que intentarán aprovechar el apoyo de su afición para sumar otro triunfo frente a uno de los candidatos al campeonato.
No es solo nuestro estadio, son las historias que se crean, los recuerdos que perduran y los momentos que se viven con el alma.— Club Necaxa (@ClubNecaxa) July 26, 2026
23 años de nuestra casa, el Estadio Victoria… ❤️ #HastaElAlmaGrita ⚡️ pic.twitter.com/MXHAWbW5qi
¿En qué canal pasan el partido EN VIVO?
Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante la señal de televisión de paga y streaming que cuenta con los derechos de transmisión.
Canales de transmisión
- FOX
- FOX One (streaming)
Pronóstico
Sobre el papel, Monterrey parte como un ligero favorito gracias a la profundidad de su plantilla, la experiencia de sus jugadores y el buen inicio que mostró en el campeonato.
Sin embargo, Necaxa suele hacerse fuerte cuando juega en casa y ha demostrado que puede competir de tú a tú frente a equipos considerados favoritos.
Se espera un encuentro con buen ritmo, donde Monterrey intente controlar la posesión del balón y Necaxa busque aprovechar los espacios mediante transiciones rápidas.
"Va a ser un partido difícil, pero confiamos en el trabajo y mentalidad que Matías (Almeyda) nos ha inculcado para poder salir con los tres puntos".🎙️ Luis "Hueso" Reyes en la #PreviaRayada @CodereMX.🔵⚪ pic.twitter.com/x73lds2S7F— Rayados (@Rayados) July 26, 2026
Alineaciones confirmadas Necaxa vs. Monterrey
Necaxa
- Portero: Luis Jiménez
- Defensas: Agustín Oliveros, Francisco Méndez, Franco Rossano, Martínez y Leyva
- Mediocampistas: Lorenzo Faravelli, Rogelio Cortéz y Kevin Rosero
- Delanteros: Ricardo Monreal e Israel Tello.
Monterrey
- Portero: Luis Cárdenas
- Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
- Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos
- Delantero: Diego Ross