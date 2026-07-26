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¿A qué hora juega Necaxa vs Monterrey hoy? Consulta el horario, canal de transmisión, alineaciones probables, pronóstico y dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 2 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Necaxa vs. Monterrey EN VIVO: horario, canal, pronósticos, cómo y dónde ver el partido de la Jornada 2 Liga MX

Por Fernando Huacuz
Partido Necaxa vs Monterrey en vivo
Partido Necaxa vs Monterrey en vivo Foto: Especial

La segunda jornada del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX ofrece uno de los encuentros más atractivos del fin de semana con el enfrentamiento entre Necaxa y Monterrey, dos equipos que iniciaron el campeonato con una victoria y que buscarán mantener el paso perfecto en las primeras fechas del certamen.

¿A qué hora y en dónde juegan Necaxa vs. Monterrey?

El partido entre Necaxa y Monterrey se disputará este domingo 26 de julio en el Estadio Victoria, ubicado en Aguascalientes, como parte de la segunda fecha del Torneo Apertura 2026.

Ficha del partido

  • Partido: Necaxa vs Monterrey
  • Competencia: Jornada 2 del Apertura 2026
  • Fecha: Domingo 26 de julio de 2026
  • Hora: 17:00 horas (tiempo del centro de México)
  • Estadio: Victoria
  • Ciudad: Aguascalientes, México

El Estadio Victoria será nuevamente un escenario importante para los Rayos, que intentarán aprovechar el apoyo de su afición para sumar otro triunfo frente a uno de los candidatos al campeonato.

¿En qué canal pasan el partido EN VIVO?

Los aficionados podrán seguir el encuentro mediante la señal de televisión de paga y streaming que cuenta con los derechos de transmisión.

Canales de transmisión

  • FOX
  • FOX One (streaming)

Pronóstico

Sobre el papel, Monterrey parte como un ligero favorito gracias a la profundidad de su plantilla, la experiencia de sus jugadores y el buen inicio que mostró en el campeonato.

Sin embargo, Necaxa suele hacerse fuerte cuando juega en casa y ha demostrado que puede competir de tú a tú frente a equipos considerados favoritos.

Se espera un encuentro con buen ritmo, donde Monterrey intente controlar la posesión del balón y Necaxa busque aprovechar los espacios mediante transiciones rápidas.

Alineaciones confirmadas Necaxa vs. Monterrey

Necaxa

  • Portero: Luis Jiménez
  • Defensas: Agustín Oliveros, Francisco Méndez, Franco Rossano, Martínez y Leyva
  • Mediocampistas: Lorenzo Faravelli, Rogelio Cortéz y Kevin Rosero
  • Delanteros: Ricardo Monreal e Israel Tello.

Monterrey

  • Portero: Luis Cárdenas
  • Defensas: Ricardo Chávez, Stefan Medina, Alonso Aceves y Gerardo Arteaga
  • Mediocampistas: Óliver Torres, Jorge Rodríguez, Jesús Corona, Luca Orellano y Lucas Ocampos
  • Delantero: Diego Ross

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