Diablos Rojos barre la serie ante El Águila

DESDE LA LOMITA. Los lanzadores de Diablos respondieron a la hora buena. (ENRIQUE GUTIERREZ PERALTA)

Un ataque tempranero de tres carreras le dio la ventaja a los Diablos Rojos del México en el tercero y último juego de la serie ante El Águila de Veracruz, disputado en el Estadio Alfredo Harp Helú, y terminó imponiéndose por 8-2 para afianzarse en el liderato de la Zona Sur de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Con esta victoria, los escarlatas dejaron su marca en 57-27, cuando restan apenas tres series por disputarse en la temporada regular.

Los locales se despacharon con tres carreras en el cierre de la primera entrada, con Carlos Sepúlveda y Julián Ornelas impulsados por un cuadrangular de Luis Liberato, quien depositó la pelota por todo el jardín central tras un lanzamiento del abridor Gabriel Ynoa.

Veracruz respondió en la segunda entrada con un doblete de Austin Shelton, quien llegó al plato gracias a sencillos de Matthew Scheffler, Roberto Ramos y Wynton Bernard, acercando a los visitantes 2-3 en la pizarra.

Amplían la ventaja

Los actuales bicampeones de la LMB aprovecharon nuevamente los lanzamientos de Ynoa en el cierre de la segunda entrada. José Marmolejos abrió con sencillo al central, Río Ruiz se embasó con un toque por tercera base que golpeó la almohadilla mientras Roberto Valenzuela esperaba que la pelota saliera del terreno de foul, y posteriormente Juan Gamboa conectó un doblete productor de dos carreras para ampliar la ventaja a 5-2.

Los lanzadores dominaron el resto del encuentro y el marcador no volvió a moverse hasta la séptima entrada. Ya con Braulio Torres-Pérez en la loma por los visitantes, el zurdo dejó una curva alta y Robinson Canó no perdonó, conectando un cuadrangular por el jardín derecho.

Después, Julián Ornelas recibió pasaporte, robó la segunda base, avanzó a tercera con un pasbol y anotó gracias a un sencillo de Luis Liberato. Finalmente, los escarlatas pusieron la cereza en el pastel en la octava entrada con un jonrón solitario de Juan Gamboa, que colocó el definitivo 8-2.

Stephen Nogosek lanzó la novena entrada para bajar el telón del encuentro y asegurar la victoria del abridor Humberto Castellanos.

Por su parte, El Águila de Veracruz abandonó la Ciudad de México con marca de 38-46 y, de momento, fuera de puestos de playoffs.

Este lunes habrá nuevamente beisbol en el Estadio Alfredo Harp Helú, cuando los Diablos Rojos del México reciban a los Leones de Yucatán, equipo ubicado en el sótano de la Zona Sur. Mientras tanto, El Águila regresará a casa para enfrentar a los Olmecas de Tabasco, actuales ocupantes del segundo lugar divisional.